Cayenne : Expulsion d'une partie des habitants du quartier la Mâtine

Cayenne : inquiétude des habitants de la Mâtine A quelques heures de l'évacuation d'un squat à la Mâtine, 700 personnes doivent être expulsées, une opération menée par la mairie de Cayenne et la préfecture. L'inquiétude est perceptible pour beaucoup de familles qui seront sans logement.

C'est un arrêté 2 juillet 2019 qui porte évacuation et destruction des locaux et constructions illicites dans le secteur Leblond à Cayenne. Parmi les multiples causes évoquées, on retiendra notamment :Considérant que ces manquements et ces désordres créent des conditions d'habitation irrespectueuses de la dignité humaine et dangereuses pour la santé et la sécurité publiquesUn peu moins de 300 logements ont été recensés dans le périmètre concerné. Les familles, environ 700 personnes, démunies entre révolte et résignation se préparent. Certaines ont trouvé à se recaser, d'autres pas...Des solutions de relogement sont prévues indique la municipalité, pour l’essentiel, un hébergement d’urgence de trois jours à l’hôtel si l’on en croit l’enquête sociale menée par les services de la DJSCS en lien avec le Centre d’action social de la ville.