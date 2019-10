Cayenne : une habitante propriétaire d'une maison occupée illégalement témoigne de son désarroi

Squat : Suzi Cayol propriétaire d'une maison occupée illégalement dénonce cette situation Squat : Suzi Cayol propriétaire d'une maison occupée illégalement dénonce cette situation cette situation qui lui porte préjudice

La maison de Suzy Cayol est située en plein centre ville de Cayenne. C'est un grande bâtisse qui a été construite à la fin des années 60. Depuis quelques semaines, l'immeuble est régulièrement occupé, illégalement, par des squatteurs. C'est une situation récurrente à laquelle il est difficile de faire face. Suzy Cayol est à bout nerveusement mais heureusement, elle peut compter sur la solidarité de voisins bienveillants.Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir à plusieurs reprises et la propriétaire a du se donner les moyens de sécuriser toutes les portes et fenêtres de la maison. Mais elle se sent démunie et craint pour sa sécurité. Elle n'a désormais qu'un souhait : vendre son bien immobilier.En attendant, elle doit mener seule ce combat contre l'occupation illégale de son immeuble.