Cayenne : le torchon brûle entre les propriétaires des Estudom et les locataires du village de Montabo

Situation tendue entre les habitants de Estudom et le village Montabo

Cette querelle de voisinage avait fait grand bruit à l’époque. Aujourd’hui encore, rien ne va plus entre les propriétaires des Estudom et du village de Montabo. Ils se disputent une voie, conduisant au collège Gérard Holder et l’université.Les uns souhaitent installer des barrières entre les deux résidences, et évoquent des problèmes d'insécurité. Les autres veulent que leurs enfants puissent utiliser cette voie pour aller au collège et à l’université. Résultat : des discussions très tendues entre les deux parties.Les copropriétaires veulent installer un portail pour sécuriser la route et empêcher qu’elle soit empruntée par les autres riverains. Les représentants du village de Montabo eux, assurent qu’ils ont le droit d’emprunter cette servitude.Pour l’heure, malgré de longues heures de discussions et de négociations, les deux parties campent sur leurs positions.