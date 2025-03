Centenaire, Lenny Aubert a fêté son anniversaire à Rémire-Montjoly

Originaire de Sainte-Lucie, Lenny Aubert est arrivé en Guyane avant ses 30 ans. Il a fait partie des premiers habitants d’Attila-Cabassou, dans la commune de Rémire-Montjoly.

Lorsqu’ils sont arrivés à Attila-Cabassou, Lenny Aubert et ses deux garçons étaient quasiment seuls dans le secteur. « Il y avait la maison de Monsieur Mauny, un béké de la Martinique, et puis c’est tout », se souvient Sylvain, le fils aîné.

Le centenaire a été célébré par ses proches • ©DR

De la vie de son père, Sylvain, âgé de 62 ans, partage des bribes. « Il est venu en Guyane parce qu’à l’époque, on demandait des gens pour y travailler. » En Guyane, Lenny rencontre Flavie Joseph, une saint-laurentaise. Ils auront trois enfants. Sylvain, Martin et Gratien, qui décédera dans des circonstances tragiques, noyé à l’âge de cinq ans dans le puits derrière la maison familiale. « Avant, on vivait à la Madeleine, à Cayenne, raconte Sylvain. Nous sommes ensuite venus ici, puis mes parents se sont séparés. Mon frère et moi sommes restés avec notre père. »

Lenny Aubert, accompagné de la sénatrice Marie-Laure Phinéra Horth et de son fils aîné, Sylvain Aubert • ©DR

Plusieurs métiers à son actif

Des métiers, Lenny Aubert en aura plusieurs. Le fils se souvient surtout qu’il a travaillé à la carrière de Cabassou et « pas mal sur les routes, notamment pour poser les tuyaux depuis le Gallion ». Mais Lenny avait, à côté de ces activités salariales un « autre boulot » . « Il était agriculteur, il plantait des bananes, des dachines… » A Attila-Cabassou, une rue lui rend hommage et témoigne de son implication dans le secteur. Une fierté pour ses deux garçons, ses six petits-enfants et les arrière-petits-enfants

Le 25 février, Lenny Aubert a eu 100 ans. Un siècle de vie que la famille et les proches ont tenu à célébrer. « On n’a jamais trop fêté les autres anniversaires, indique son fils aîné, mais celui-ci est important. On va voir si je bats son record ! »