Cayenne : un mois après la rentrée scolaire, les directeurs d'école font le bilan

La mairie de Cayenne a reçu ce jeudi, les directeurs des écoles de la commune. Une rencontre qui a eu lieu dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville. Objectif : faire le point un mois après la rentrée des classes et échanger sur les besoins dans les établissements.



Mélodie Nourry •

©Mélodie Nourry



Concertation

Manque de places

Protocole sanitaire

©Mélodie Nourry

La mairie de Cayenne a reçu ce jeudi, les directeurs des écoles de la commune. Une rencontre qui a eu lieu dans la salle des délibérations à l’hôtel de ville. Objectif : faire le point un mois après la rentrée des classes et échanger sur les besoins dans les établissements.C’était un rendez-vous à ne pas manquer pour les directeurs et directrices des 35 écoles primaires de Cayenne. Et pour cause, la rencontre d’hier leur a permis d’avoir réuni autour d’une même table tous les responsables des services administratifs et techniques en lien avec la vie scolaire.Une occasion rêvée pour transmettre ses doléances directement selon. Elle est à la tête de l’école Henri Agarande :De nombreux sujets ont donc pu être abordés comme les travaux réalisés et à venir dans les établissements, la restauration scolaire, les équipements informatiques ou encore les inscriptions.Une problématique encore loin d’être résolue dans le chef-lieu selon, adjointe chargée des affaires scolaires :Il a aussi été longuement question du protocole sanitaire. Entre le marquage au sol, l’aménagement de points d’eau, de distributeurs de savon, de papier et autres, la ville de Cayenne aura investi au total plusieurs centaines de milliers d’euros, sans aucune aide de l’état d’après la mairie, afin d’assurer la sécurité des enfants, du personnel pédagogique et communal. Des investissements salués par, directrice de l’école élémentaire Jean Macé. Elle est aussi la présidente de l’ADEG, l’association des directeurs/directrices des écoles de Guyane :La prochaine réunion de ce type aura lieu en janvier prochain.