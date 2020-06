La Collectivité territoriale lance un recensement pour connaître le nombre d'étudiants guyanais encore bloqués au Canada

La Collectivité territoriale de Guyane lance une opération de recensement des étudiants guyanais au Canada. Ces derniers ou leurs parents sont invités à joindre un service dédié. L'objectif est de connaître le nombre d'étudiants encore présents sur place.



Combien sont-ils au Canada ? La Collectivité territoriale de Guyane lance une opération de recensement des étudiants guyanais au Canada. Ces derniers ou leurs parents sont invités à se faire connaître auprès d’un service dédié. Récemment, certains d’entre eux se sont exprimés via les antennes de Guyane la1ere pour exprimer leur sentiment d’abandon après le rapatriement dans leurs pays d‘origine des étudiants antillais par la Région Guadeloupe et la Collectivité territoriale de la Martinique. Une pétition sur les réseaux sociaux avait permis de sensibiliser l’opinion sur leurs situations. ►Lire ici. Le Canada, subit lui aussi les assauts de la Covid19. Depuis le mois de mars, les campus universitaires sont fermés, les vols directs vers les Antilles ont été annulés etc … laissant les étudiants dans le désarroi. Aujourd’hui cette situation est réglée mais reste la question des étudiants guyanais vivant à Montréal, à Trois-Rivières, ou encore Laval, où se trouvent les meilleures universités. Aussi la CTG a-t-elle décidé de lancer un recensement afin de mettre un système d’aide en place, à l’instar des dispositifs conçus pour les étudiants vivants dans l‘hexagone.

Difficile d'estimer le nombre de Guyanais effectuant leurs études au Canada. Un vol direct depuis Antilles rend plus faciles, les déplacements avec la Guyane. Ils sont nombreux à opter pour ce système éducatif réputé excellent. De plus, les frais de scolarité y sont moins onéreux.Ce recensement permettra sans doute de faire un état des lieux de cette filière universitaire entre la Guyane et le Canada.