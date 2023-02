Cour d’appel de Cayenne : le droit de réponse de Marie-Laure Piazza suite à son départ

Marie-Laure Piazza a fait valoir son droit de réponse suite à notre reportage diffusé dans le journal télévisé du 6 janvier et sur notre site internet. Ce reportage relatait le départ de la première présidente de la cour d’appel de Cayenne, « déchargée de ses fonctions » le 31 décembre par décret du président de la République. Ce départ intervient après une enquête administrative de l’inspection générale de la justice sur la cour d’appel de Cayenne présidée par Marie-Laure Piazza de 2017 à 2022. La première présidente dément tout lien entre son départ et cette enquête. Sollicitée avant la diffusion de notre reportage, elle nous a répondu le 19 janvier.

Laurent Marot/MCT •

Dans un mail du 19 janvier, l’ancienne présidente de la cour d’appel de Cayenne estime que « la présentation des circonstances de son départ faite sur notre site internet et dans le journal télévisé du 6 janvier portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation, en ce qu’elles entretiennent une confusion sur les raisons de son départ ». Marie-Laure Piazza ajoute que « cette présentation laisse croire que le ministère en est à l’origine, en lien avec le résultat de mesures d’inspection dont il est fait - selon elle - une présentation tronquée ».

« La première présidente entend réaffirmer que c’est de sa seule initiative, et en application des règles de son statut qu’en décembre 2022, après cinq ans d’exercice à la tête du ressort atypique, attachant, mais exigeant de la cour d’appel de Cayenne, et sans avoir à pâlir de son bilan et de celui des équipes qui ont travaillé avec elle de 2017 à 2022, elle a décidé de laisser sa place à un autre magistrat désigné par le Conseil supérieur de la magistrature et de revenir à la cour de cassation ».

Marie-Laure Piazza rappelle qu’un « premier président est un magistrat de la cour de cassation, chargé par le Conseil supérieur de la magistrature de la première présidence d’une cour. Il peut décider de mettre un terme à cette affectation pour reprendre son poste à la cour de cassation », en vertu de l’article 37 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature ».