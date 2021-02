Cultimatheque: 300m2 de jeux pour enfants

Myriam Boicoulin •

Les parents paient 100€ par semaine et les enfants profitent des 2 500 jeux de société proposés. Entre sept heures trente et dix-huit heures, les enfants sont accueillis en continu. Le déjeuner est tiré du sac et tout est conçu pour le bien être des petits et des grands. Entre chaque activité les enfants peuvent se reposer et les encadrants veillent à ce que le temps de jeu sur les écrans ne soit pas trop long. C'est le fruit de dix ans de travail. L'association cultimatheque fait travailler neuf bénévoles.