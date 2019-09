Deux nouveaux établissements d'accueil pour jeunes enfants ouvrent à Kourou

Des néoclubs accessibles à tout le monde

Kourou : un nouveau centre d'accueil pour la petite enfance Kourou : inauguration d'un nouveau centre d'accueil pour la petite enfance où l'apprentissage est basé sur la méthode Montessori

Lundi, deux nouveaux établissements d’accueil de jeunes enfants ouvriront leurs portes à Kourou. Une crèche de 50 places pour les enfants âgés de 3 mois à 2 ans, et un jardin d’enfants de 60 places pour les 2 à 6 ans. Ces établissements baptisés néoclubs ont été inaugurés le 14 septembre en présence de représentants de la CTG et de la CAF, qui ont participé au financement de ces structures.Leur particularité est de proposer une pédagogie basée sur la philosophie Montessori . Le principe est d’aider l’enfant à faire par lui-même.17 éducateurs travailleront dans cette structure dont certains sont spécifiquement formés à la méthode Montessori, et d’autres bilingues en italien, portugais et en anglais car le groupe mise aussi sur le bilinguisme.La méthode Montessori favorise l’apprentissage de l’enfant à son rythme, grâce à un matériel spécifique qui permet de cadrer l’enfant sans qu’il ne s’en rende compte. Une méthode qui a ses détracteurs, comme ses adeptes, mais qui n’est pas réservée à une élite.Ces structures appelées néoclubs sont accessibles comme n’importe quelle crèche. Le tarif est déterminé et subventionné par la CAF. Il oscille entre 28 centimes et 3 euros /l’heure selon les revenus et le quotient familial.En Guyane, malgré les ouvertures récentes et à venir, il manque encore beaucoup de structures d’accueil pour les tous petits. Le taux de couverture de besoin est de 12 % en Guyane contre 58% au niveau national.