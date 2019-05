Electricité : vaste opération d'élimination de branchements illégaux à Macouria

© Océlia Cartesse



Un pylône en feu

© O Cartesse



Une opération de sécurisation

© O Cartesse

Vaste opération de gendarmerie à Macouria. Une trentaine de gendarmes sont venus accompagner des agents EDF. Ils doivent faire cesser les branchements illégaux d’électricité. Un pylône a pris feu le week-end dernier dans ce quartier informel non loin de Sablance.C’est l’absence de courant le week-end dernier durant près de 15H qui a poussé la direction d’EDF à prendre des mesures. Un poteau a en effet pris feu. Ce quartier constitué d’habitations illégales se situe au PK 14 à Macouria non loin d’un autre bidonville Sablance.Les constructions dans le secteur ont été constatées il y a déjà un an et demi. Malgré les multiples interventions des riverains, notamment auprès de la municipalité ou encore du procureur de la République, aucune issue n’a été trouvée pour endiguer le phénomène.Une trentaine de cases ont été construites illégalement, une dizaine de maisons supplémentaires sont actuellement en cours d’édification.Cette opération a débuté aux environs de 8H ce mardi. Les agents d’EDF procèdent encore en ce moment au débranchement, sous les yeux médusés des riverains. Près de 2 km de câbles sont en train d’être enlevés. Un bémol : les opérations se concentrent en lisière de route. Les employés d’EDF et les gendarmes ne devraient pas se rendre dans la zone située en pleine forêt où se trouvent les habitations illégales. Une opération qui pour l’instant se déroule sans incident.