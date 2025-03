En Guyane, le Réunionnais Florent Turpin sur les traces de sa famille originaire de Sainte-Lucie : « Cette diversité en moi, c’est une force »

En cherchant à en savoir plus sur ses origines, le Réunionnais Florent Turpin est reparti sur les traces de Paul Joseph, le grand-père qu’il n’a pas connu. Né à Régina et décédé à Paris, ce dernier fait partie des descendants des Saint-Luciens venus travailler l’or en Guyane. L’association Bring back memories invite à découvrir leur histoire à l’occasion de la seconde édition des rencontres généalogiques de la communauté des Saint-Luciens de Guyane.*

Il a fait 21 heures d’avion pour poser le pied en Guyane. Mais en réalité, c’est surtout un voyage dans le temps qu’a réalisé Florent Turpin, Réunionnais de 30 ans, guide du patrimoine et « militant culturel dans le milieu des plantes médicinales de la Réunion », comme il se présente.

Intéressé par l’histoire de manière générale il s’est attaché à remonter le fil de son passé familial. « Ma mère est d’origine guyanaise. Elle savait que son père était Guyanais, qu’il était né à Régina en 1936 et qu’il était parti à Paris pour travailler. »

Comment s’est terminée l’histoire entre ses parents, Odile, la mère de Florent Turpin ne l’a jamais su. Elle n'était qu'un bébé quand elles sont retournées à la Rénion. Parmi les rares informations données par sa mère, un nom : Paul Joseph.

La seconde édition des rencontres généalogiques de la communauté des Saint-Luciens de Guyane est organisée par l'association Bring back memories • ©A.V.

Un grand-père décédé en 2013

Lorsqu’il apprend la mort de ce grand-père qu’il n’a pas connu en 2013, Florent Turpin décide d’en savoir plus sur lui. « J’avais besoin de chercher qui il était et je sentais que ma mère avait besoin de connaître cette partie de son histoire. » Il parvient à obtenir le certificat de décès de Paul Joseph à Paris, trouve le nom de ses parents et contacte la mairie de Régina qui lui en dit plus. « J’ai appris que ses parents étaient des immigrés de Sainte-Lucie qui étaient venus en 1920 pour chercher de l’or. »

Florent Turpin, à gauche, et Victor Renné, président de l'association guyanaise Bring back memories • ©A.V.

De Sainte-Lucie à la Guyane pour trouver de l’or

Au gré de ses recherches, qui l’amènent aussi à contacter les archives de Sainte-Lucie, Florent Turpin recueille des bribes d'histoire. Son arrière-grand-mère, Anne Laurencin, était originaire de la ville de Micoud, son arrière-grand-père, Lord Joseph, venait, lui, de la ville de Soufrière.

Bring back memories, une association qui accélère ses recherches

En 2024, il se met en lien avec l’association guyanaise Bring back memories. Présidée par Victor Renné, l’association a vu le jour en 2023. Pourtant, elle avait plus ou moins commencé à exister une quinzaine d’années plus tôt, avec le travail entamé par Victor Renné sur son histoire familiale, pour retrouver ses « racines familiales africaines ». Ces recherches l’ont, par ailleurs, amené à en savoir davantage sur ses ascendants à Sainte-Lucie et à remonter jusqu’à ceux partis de Guinée.





Victor Renné et Florent Turpin • ©A.V.

Une rencontre avec sa tante en Guyane

« Ma rencontre avec l’association a été un accélérateur », reconnaît Florent Turpin. Lors d'un échange avec Annie Rennée, présidente de la commission histoire et généalogie de Bring back memories, il lui montre une photo de son grand-père. « Elle a vu la ressemblance avec une de ses anciennes collègues et l’a contactée. » C'est ainsi que Florent Turpin rencontre Jeanne Joseph Laigné qui n’est autre que… la fille aînée de Paul Joseph. Celle-ci ignorait l’existence de ce neveu à la Réunion.

Ensemble, ils partagent leurs histoires, les fragments de souvenirs glanés çà et là autour d’un homme dont tous les deux savent peu de choses. « Son histoire était douloureuse : il avait perdu son père à l’âge de six ans, sa mère à 22. C’était un jeune homme intelligent, beau parleur, mais qui n’avait plus de repères et était un peu perdu… » Père de Jeanne, Paul Joseph était également le demi-frère d’Emile Gentilhomme qui a laissé son nom à une école de Rémire-Montjoly.

Florent Turpin • ©A.V.

Même si l’histoire n’est pas glorieuse, même si elle comporte des zones d’ombres, on a toujours la liberté de choisir et de faire autrement Florent Turpin

Visites à Cayenne et à Régina

Pour ce premier séjour en Guyane, Florent Turpin restera quelques. De nombreuses rencontres avec d’autres membres de la famille sont prévues, ainsi qu’un passage au cimetière de Cayenne où sont enterrées l’arrière-grand-mère de Florent Turpin, Anne Laurencin et Maria, sa sœur jumelle. Autre moment qui promet d’être chargé en émotion : la visite à Régina, commune clé dans l’histoire familiale. Florent Turpin en mesure l’impact. « C’est important de renouer avec ses racines, pour moi encore plus parce que j’évolue dans le milieu identitaire et culturel. Je dis souvent que si on n’a pas de racines, on ne pousse pas, on ne va pas dans la bonne direction. Tout ceci me permet d’être fier d’être qui je suis et d’avancer avec mes origines guyanaises et saint-luciennes. Cette complexité, cette diversité en moi, c’est une force. »





*La manifestation a démarré le samedi 29 mars et se termine le dimanche à 20h au Progt, à Matoury