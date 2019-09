Les espaces de vie Tan Lontan présentés par l'association La Pompadour à Matoury

© MCB



Maryline Cesto, la présidente de l'association La Pompadour est une des gardiennes du patrimoine guyanais. Depuis des années, elle multiplie les manifestations en Guyane et dans le monde pour valoriser nos traditions. Passionnée par les tenues traditionnelles qu'elle fabrique elle-même, Maryline les met en scène lors de défilés et manifestations cuturelles.Pour les journées du patrimoine, ses modèles ont présenté des tenues rappelant des scènes de vie du siècle passé dans le décor d'une maison créole spécifiquement recrée dans une salle au bourg de Matoury.Un spectacle magnifique et interactif qui a beaucoup plu au public. Il joue les prolongations jusqu'au 30 septembre dans le cadre de la fête communale.Cette déambulation dans le siècle passé, nous amène dans les différentes pièces d'un habitat créole qui pourrait être celui d'un(e) guyanais(e) ayant vécu au siècle passé à partir des années 30. Le meubles, comme la majorité des objets usuels ou de décoration, ont été prêtés par la famille Hidair. Tel ce buffet avec la vaisselle d'apparat encadré par des chaises Thonet :Un peu plus loin, une salle à manger avec sa table probablement en acajou, fabriquée par un ébéniste, couverte d'un napperon brodé main et au mur le portrait d'un soldat :Même la chambre n'a pas été oubliée. Sur les murs, les tenues sont accrochées comme à l'époque et le lit en bois du pays est recouvert de draps blancs, brodés eux aussi, tirés à "quatre épingles" avec à côté, un petit cabinet de toilette pour les premières ablutions.Dans cet espace tout est minutieusement reconstitué pour que la douceur de vivre d'une certaine l'époque soit ressentie.Un travail qui a nécessité 9 mois d'efforts qu'il faut saluer et découvrir à Matoury.