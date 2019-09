"Moi j'aimerais bien m'inscrire à la voile et aussi fabriquer des robots. A ce stand ils m'ont dit que l'on peut s'inscrire à mon age."

"Il y a énormément de monde et cette journée est satisfaisante, c'est une réussite."

"Moi ce qui me rend plus fière,c'est de pouvoir faire des manifestations pour les jeunes, comme ça je me sens vraiment utile."

"C'est de trouver des outils contre le désoeuvrement qui est souvent facteur d'incivilités et de dégradations publiques. Pour nous, chaque acteur social, chaque acteur associatif bénévole est un héros social que la commune se doit d'accompagner."

Fête des association à Macouria et Kourou

Pôle culturel de Kourou, le point de rassemblement hier pour les associations de la ville spatiale, quelle soit sportive, culturelle, sociale ou tournée vers l’environnement. Installées sur le parvis mais aussi à l’intérieure de la structure. Les acteurs de la vie associative sortent le grand jeu afin d’attirer de nouveau d’adhérents pour cette nouvelle saison.Avec 700 Associations déclarées et près de 300 en activité sur Kourou, le public présent à pu découvrir, tester et participer à des ateliers. Bilan positif au vu de la fréquentation, tout au long de la journée les stands ont été pris d’assaut.Macouria a également célébré les associations sur son territoire. C’est l’avenue Pripri de Soula qui a accueilli cette opération. Le principe est le même, présentation et valorisation des acteurs qui contribuent à tisser le lien social au quotidien. Pour cette 3ème édition à Macouria un nouveau dispositif a été mise en place, la brigade des ambassadeurs du lien social. Ils sont amenés à couvrir et aller à la rencontre de la population.Se sentir utile en étant actif dans la cité. C’est aussi le message délivré durant cette manifestation par les mairies et relayé dans les différents stands.Rendez - vous incontournable de septembre, cette journée des associations, est aussi un moyen pour les associations de faire leur rentrée.