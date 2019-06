GUYANE 1ÈRE C’est une situation très ambiguë et compliquée pour les habitants du chemin de La Levée à Matoury. Entre disparition de registres administratifs, contestations de propriétés et bornages aléatoires on est plus proche du far-West que du droit…



© Pierre Trefoux/Guyane La 1ère Le cadastre est constesté