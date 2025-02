Il s’était enchaîné chez son locataire : le propriétaire récupère son logement (mais pas son argent)

Il y a un mois, Oniel Joseph s’est enchaîné à l’intérieur du logement qu’il avait mis en location. Le propriétaire en était arrivé à cette extrémité après plusieurs mois de loyers impayés. Son locataire s’était alors engagé à quitter les lieux le 27 février. Voici ce qu’il en est.

Il y a un mois, la police était intervenue à deux reprises dans ce logement situé à Suzini, Cayenne. Ce soir-là : Oniel Joseph et son épouse se sont rendus chez leur locataire pour réclamer des loyers non perçus. Une fois à l’intérieur, ils se sont enchaînés aux rambardes des escaliers, bien décidés à ne quitter les lieux qu’une fois une solution trouvée.

Celle-ci n’arrivera que vers deux heures du matin à l’occasion du second passage de la force publique : dans un courrier que nous avons pu consulter, le locataire s’engageait par écrit à quitter les lieux pour le 27 février, soit un mois plus tard. Dans le même document, le propriétaire, lui, promettait d’effacer les dettes du mauvais payeur.





Un mois après, qu’en est-il ?

« Nous avons quitté les lieux le 4 février 2025, en veillant à les restituer vides et dans leur état d’origine, indique le désormais ex-locataire. La remise des clés a été effectuée avec l’aide d’un ami en commun afin de faciliter les démarches. Nous venons de recevoir les quittances des loyers réglés. »

L’information est confirmée par le propriétaire. « La famille a pu être prise en charge par des connaissances communes. Je n’ai plus eu de contact avec mon locataire. Ses amis ont vidé l’appartement et nous ont remis les clés de sa part. » Depuis, Oniel Joseph a entrepris des travaux dans le logement mais également dans des parties communes ayant été endommagées. « Là, je suis dans l’optique de préparer une nouvelle rencontre pour terminer officiellement le contrat. »

L’ancien locataire semble lui aussi dans le même état d’esprit. « Comme convenu, notre objectif était de partir dans un délai raisonnable, en accord avec la volonté du propriétaire de récupérer les lieux rapidement. Tout est en train d’être finalisé, notamment la résiliation des services associés : assurance, Internet, eau. »

Une croix sur les loyers dus

Pour en arriver là, le propriétaire a dû faire une croix sur les loyers dus. « Conformément à l’accord écrit et signé en tripartite avec les représentants de l’ordre, le propriétaire et moi-même, la dette a été effacée le jour du 27 Janvier 2025, indique l’ancien locataire. Il n’existe donc plus aucun engagement financier en suspens à ce jour. »

Cet aspect financier, Oniel Joseph, le relègue au second plan : «Je suis content d’avoir récupéré mon bien et j’aimerais désormais passer à autre chose. »

Mon problème n’est pas vis-à-vis du squatteur mais de l’Etat et du désordre qu’il laisse Oniel Joseph

Malgré cette déconvenue Oniel Joseph veut continuer à faire la promotion de l’investissement immobilier. « Quand on est propriétaire d’un bien qui est squatté, cela fait très mal. On se sent dépossédé et une personne qui ne l’a pas vécu ne peut pas comprendre. Mais je ne veux pas décourager quelqu’un qui veut se lancer dans l’immobilier. Je fais cela depuis 26 ans et c’est la première fois qu’une telle chose m’arrive. Au fond, mon problème n’est pas vis-à-vis du squatteur mais de l’Etat et du désordre qu’il laisse. Le locataire ne fait qu’exploiter les failles du système Dans cette histoire, j’ai eu l’impression d’être traité comme un travailleur au noir. À aucun moment on ne m’a demandé mon titre de propriété… »