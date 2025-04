Infirmière libérale victime de viol à Maripasoula : deux individus placés en détention provisoire

Suite au viol subi par une infirmière libérale le 19 mars à son domicile, deux individus ont été placés en détention provisoire ce jeudi 2 avril pour viol aggravé par deux circonstances et vol avec arme. Ils ont été interpellés la veille par la brigade de recherches de Saint-Laurent du Maroni et la brigade territoriale de Maripasoula.

L'enquête avance à Maripasoula. Après plusieurs jours d’enquête menée en flagrance, deux individus ont été interpellés le mardi 1er avril 2025 suite au viol subi par une infirmière libérale dans la commune. L'affaire avait suscité une grande colère et entraîné une mobilisation des professionnels de santé partout en Guyane. Ils avaient d'ailleurs suspendu les soins pendant une heure le 21 mars.

Une association d’aide aux victimes a été requise immédiatement après les faits pour accompagner psychologiquement la victime dans le cadre de la présente procédure, indique le parquet de Cayenne.

Des indices graves et concordants ont permis le défèrement des deux gardés à vue devant le juge d’instruction ce mercredi 2 avril. Les individus ont été mis en examen des chefs de viol aggravé par deux circonstances et vol avec arme, puis placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention sur réquisitions conformes du ministère public.

Les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire.