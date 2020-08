L'Institut de formation en soins des infirmiers(es) transféré sur le site de l'université de Guyane

De nouveaux locaux pour l’Institut de formation en soins des infirmiers(es). Le siège sera transféré au campus de Troubiran. Un projet de plus de 2 millions d’euros financés par des fonds européens. Une réunion avait lieu au siège de la CTG afin d'en définir les grandes lignes.

Y Bacoul/Marie-Claude Thébia •



2 millions d'euros

Catherine Léo Catherine Léo 5e vice-présidente en charge de l’action sanitaire et médico-sociale

« Ce projet va coûter 2 millions d’euros et sera financé en partie par l’ARS avec des fonds européens. Les conditions de formation seront plus adaptées aux objectifs de l’IFSI ». Catherine Léo 5e vice-présidente en charge de l’action sanitaire et médico-sociale



L'IFSI au coeur de l'université

Elie Constantin directeur IFSI

« Etre implanté sur le site universitaire permettra aux étudiants d’avoir accès à l’ensemble des formations et services offerts par l’université » Elie Constantin directeur de l'institut de formation en soins des infirmier(es)

De nouveaux locaux pour l’Institut de formation en soins des infirmiers(es). Le siège sera transféré au campus de Troubiran. Un projet de plus de 2 millions d’euros financés par des fonds européens. Une réunion avait lieu au siège de la CTG afin d'en définir les grandes lignes.Près de 300 élèves seront accueillis une fois les travaux terminés au campus de Troubiran. Ils veulent être infirmier(es) et sont de plus en plus nombreux à vouloir être formés en Guyane. L’IFSI sera transféré sur le site universitaire de Troubiran à Cayenne. Un protocole d’accord en ce sens a été signé le 3 mai 2019 parl’Agence régionale de santé, le Centre hospitalier de Cayenne, l’université de Guyane et l’IFSI. Une réunion de pilotage à la Collectivité territoriale a permis de faire un point sur l’avancée du tranfert.Le projet sera situé sur un terrain de 3000 m2 non loin des autres pôles de l’université de Guyane.Un projet ambitieux…très attendu. Il est prévu pour début 2021. Les nouveaux locaux permettront d’augmenter la capacité d’accueil des étudiants.