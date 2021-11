"Je traite une trentaine de corps par mois", confie Déborah Buzaré, thanatopractrice

Déborah Buzaré est thanatopractrice. Un métier difficile, peu connu qu’elle exerce depuis 2009. Après une longue carrière dans l’hexagone, elle est revenue depuis cinq ans dans son pays. Depuis, elle sillonne le territoire pour aider les familles à prendre soin de leurs défunts. Une vocation.

Mare-Claude Thébia •

Déborah Buzaré est thanatopractrice. Un métier difficile, peu connu qu’elle exerce depuis 2009. Après une longue carrière dans l’hexagone, elle est revenue depuis cinq ans dans son pays. Depuis, elle sillonne le territoire pour aider les familles à prendre soin de leurs défunts. Une vocation.

Mental d'acier

Déborah n’a que 33 ans mais déjà une longue carrière derrière elle. Elle est thanatopractrice, la seule diplômée du département, "une vocation" confie-t'elle. Déborah Buzaré a un mental d’acier, elle vient d’une longue famille de cyclistes chevronnés, la famille Buzaré. Elle-même a été deux fois championne de Guyane de cyclisme en 2003 et 2006. Mental d’acier, détermination, courage et volonté, ces qualités lui permettent de mener à bien sa mission. Ce métier, elle l’a choisi, et s’y est préparée dès son plus jeune âge.

Toute jeune j’ai assisté à des funérailles, je trouvais le défunt relativement beau et bien habillé. Je me suis renseignée. J’ai posé la question à mes parents et de là on a effectué des recherches et on est tombé sur cette profession. J’étais au collège… à partir de cela j’ai effectué mes études en fonction de ce projet. Après mon bac, j’ai été suivre une formation dans l’hexagone de deux ans, il y a une partie théorique puis on passe un concours national qui nous donne accès si l’on réussit à la pratique.

Le coeur bien accroché

Thanatopractrice (teur) une profession peu banale. Un thanatopracteur en effet est une personne qui intervient sur le corps d'un défunt, à la demande des familles, pour lui faire des soins de conservations (ou "soins de thanatopraxie"). Ces soins permettent de ralentir la putréfaction naturelle et de mieux préserver le corps. Ensuite, le thanatopracteur procède à l'habillage, au rasage si nécessaire et au maquillage du défunt. Enfin, il réalise la mise en salon où il place le corps sur une table de présentation, elle-même installée dans un salon funéraire. Un métier qui demande une certaine stabilité émotionnelle et psychologique.

On injecte des liquides à base de formol qui ralentisseront le processus de putréfaction des défunts. En Guyane c’est très différent, dans l’hexagone les soins de conservation sont très courants, chez nous c’est différent, c’est surtout la toilette mortuaire qui est pratiquée. Les Pompes funèbres font appel à moi à la demande de la famille. Les soins correspondent mieux au climat humide et chaud que nous avons. Je traite une trentaine de corps par mois.

Un métier suscitant la curiosité

Dès qu’elle évoque son métier en société - Déborah a l’habitude - les regards changent. Certains sont curieux, d’autres captivés. Parfois, elle livre quelques explications, et là, son auditoire est suspendu à ses lèvres.

Les personnes que je rencontre pour la première fois sont surprises. Souvent elles me demandent si je dors bien, si j’arrive à manger, si j’ai peur, je réponds que non et je leurs explique en quoi consiste mon métier et là ils relativisent et comprennent. Lorsque j’effectue les soins à domicile, je rencontre les familles et elles sont surprises car c’est un métier même physiquement très difficile. J’ai envie que la famille vive au mieux son deuil et tant que je n’ai pas les résultats escomptés, je ne m’arrête pas. C’est important, la famille doit avoir la meilleure image de son proche. Parfois les visages sont déformés, et là j’entre en scène.

Déborah Buzaré thanatopractrice • ©MCThébia

Très sportive, Déborah Buzaré, en couple, sans enfants, (pour l'instant) est entièrement consacrée à son métier. Pour l'avenir, Déborah n’exclue rien. Elle souhaiterait transmettre à son tour et faire naître des vocations. Mais c’est encore trop tôt. Pour l’heure, au volant de sa voiture, elle avance, se rendant de ville en ville, de maison en maison, pour apporter du réconfort.