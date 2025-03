Journée internationale des droits des femmes : Les femmes de pouvoir en Amérique du Sud, entre leadership et résilience

La Guyane, seule enclave française sur le continent sud-américain fait figure d’exception. La Collectivité territoriale est entourée de 12 pays souverains où les femmes ont mené et mènent toujours des combats acharnés pour la reconnaissance de leurs droits. Ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes est l’occasion d’évoquer le destin de quelques-unes d’entre elles devenues des femmes de pouvoir en ayant accédé aux plus hautes fonctions de leur pays.

Dans l’immense continent sud-américain, des figures féminines d’exception ont émergé marquant l’histoire de leur empreinte. Malgré les obstacles culturels et politiques auxquels elles ont été ou sont encore confrontées, des femmes ont réussi à s'imposer pour incarner le changement dans des sociétés dominées par les hommes.

Les pionnières du pouvoir au 20e siècle

Le 20e siècle a été celui des premières incursions des femmes dans la sphère politique sud-américaine. Eva Perón, première dame d’Argentine entre 1946 et 1952 tout en n'ayant jamais occupé directement un poste politique a marqué l’histoire. Son influence sur son mari, Juan Domingo Perón, et son engagement en faveur des droits des travailleurs et des femmes ont profondément contribué à l’avancée sociale du pays.

En 1974, Isabel Perón, sera présidente de l’Argentine en succédant à son mari Juan Domingo Perón après sa mort. Son mandat a été marqué par des turbulences politiques et économiques, conduisant à un coup d'État militaire en 1976.

Quelques décennies plus tard, en 1979, Lidia Gueiler a pris le relais en devenant la première femme présidente de Bolivie. Elle a exercé un court mandat mais a ainsi ouvert la voie à d’autres dirigeantes.

Une montée en puissance au 21e siècle

Le 21e siècle a vu l’accession au pouvoir de présidentes influentes dans la politique sud-américaine. En 2006, Michelle Bachelet est élue présidente du Chili, un pays façonné par la dictature d’Augusto Pinochet. Elle devient la figure emblématique du progressisme en Amérique du Sud, à travers son combat pour les droits sociaux et l’égalité des genres. Cela lui assure sa réélection en 2014.

Cristina Fernández de Kirchner succède à son mari Néstor Kirchner en 2007 et gouverne l’Argentine jusqu’en 2015. Cette présidente a joué un rôle clé dans l'économie et la politique intérieure de son pays. Adepte des politiques interventionnistes, la gouvernante a bénéficié d'une forte légitimité tout au long de ses deux mandats.

Plus proche de nous, au Brésil en 2011, Dilma Rousseff, brillante économiste, prend la relève de Luiz Inacio Lula da Silva devenant ainsi la première femme élue présidente de son pays. Cette ancienne militante qui s’est battue contre la dictature militaire incarne une gauche sociale. Toutefois son deuxième mandat sera troublé par une grave crise de confiance à l'égard de la classe dirigeante qui conduit à sa destitution en 2016.

Malgré les avancées les défis persistent

Malgré ces avancées, les femmes de pouvoir en Amérique du Sud doivent faire face à des défis considérables. Elles sont la cible de campagnes de diffamation sexistes, d’une pression médiatique intense et de coups politiques qui fragilisent leur position. De plus, la violence politique à l’égard des femmes reste une réalité, freinant leur accès aux plus hautes sphères du pouvoir. Au Brésil, notamment, l’assassinat de la députée noire Marielle Franco en 2018, militante féministe des droits humains et LGBT a choqué l’opinion internationale.

Aujourd’hui, des figures comme Xiomara Castro présidente du Honduras depuis 2022 ou encore Verónica Mendoza au Pérou incarnent une nouvelle génération de femmes engagées. Plus récemment l’arrivée de Claudia Sheinbaum au mois d’octobre 2024 à la tête du Mexique met encore davantage en lumière, le rôle majeur que les femmes peuvent jouer sur la scène politique nationale et internationale. Après quelques mois d’exercice, cette scientifique, principale autrice du cinquième rapport d’évaluation du GIEC, se trouve en confrontation directe avec son voisin, le puissant État des USA.

La présence grandissante des femmes dans la politique sud-américaine témoigne d’un changement progressif des mentalités. Avec la force de leurs convictions mais souvent au péril de leur vie, elles s’emparent peu à peu du pouvoir sur un continent où persistent encore de nombreuses inégalités entre les deux sexes.