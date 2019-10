Justice : le procès du meurtrier présumé d'Hervé Tambour s'ouvre ce lundi

Un drame de trop

"C'était un gars très calme. Il n'a jamais eu d'histoire. Un crime horrible pour une chaîne ça fait mal".



Les 500 Frères

© jody amiet / AFP

"C'est la suite logique. La peur doit changer de camp. Nous devons prendre les décisions ensemble avec l'administration."

Retour sur le meurtre d'Hervé Tambour

Ce lundi s’ouvre le procès devant la Cour d’assises du meurtrier présumé d’Hervé Tambour. Le procès durera jusqu'à vendredi prochain et devrait être très suivi par les habitants du quartier Eau Lisette. La mort d’Hervé Tambour avait été l’élément détonateur des mouvements sociaux de mars-avril 2017.Le 11 fevrier 2017, dans le quartier Eau lisette à Cayenne, juste devant une laverie, un jeune homme de 30 ans s’écroule, victime de deux coups de feu tirés à bout portant. Hervé Tambour, salarié d'une entreprise d’espaces verts, mort pour avoir refusé de donner une chaîne en or et sa montre.Hervé Tambour était le cousin de Jocelyn Achille, l'une des grandes familles du quartier Eau Lisette.Jocelyn Achille témoigne :Le meurtre d’Hervé tambour sera le meurtre de trop. Il déclenchera la toute première marche d’un collectif qui vient de se créer et qui marquera la Guyane : les "500 Frères contre la délinquance".Tous ont perdu un cousin, un ami, un frère. Ils défilent entièrement vêtus de noir et encagoulés. Leur message : la peur doit changer de camp !A leur tête : Mikael Mancee ancien policier déterminé :Le meurtre d’Hervé Tambour suivi de cette toute première mobilisation, marquera le début des grandes manifestations de 2017 sur l’ensemble de la Guyane.