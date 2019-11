Justin Catayée, la vie et l'oeuvre de l'homme politique guyanais étudiées au collège

Le collège Catayée à Cayenne initie la semaine Catayée. Justin Catayée homme politique guyanais a marqué l’histoire de notre pays. A l’occasion de cette semaine des membres de la famille seront conviés. L’inauguration et le coup d’envoi ont été donnés.

Clotilde Séraphins George/MCT •



Mariage de cultures autour de Catayée

« Les enfants viennent de différentes cultures, nous les amenons à avoir une culture commune. Nous faisons en sorte qu’ils partagent leur culture et nous faisons un mariage de tous ces apports.»

La semaine Catayée s’est ouverte au collège du même nom à Cayenne. Une semaine qu’élèves et professeurs de la 5e Maripa préparent depuis plusieurs mois. L’objectif : faire découvrir ou mieux connaître à toutes les classes du collège, la vie et l’histoire de cet homme politique guyanais qui a marqué son pays.La vie de Justin Catayée est sur divers supports et se décline en plusieurs langues, celles parlées par les jeunes créateurs de la Classe Patrimoine du collège. Les professeurs Christine Assard et Henri Danglades porteurs du projet ont conduit la réalisation de l’exposition, d’un film et d’un jeu. La classe patrimoine créée cette année vise à l’intégration des élèves.Christine Assard professeure principale de la classe Patrimoine du collège Justin Catayée explique :Cette semaine et son lot de créations, une initiative qui devrait également plaire aux membres de la famille de Justin Catayée invités ce mercredi au collège où d’ici peu, tout le monde en saura plus sur celui qui veille sur sa communauté.