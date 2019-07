Kourou : plus que deux agences bancaires pour une ville de 27 000 habitants

"Pour aller déposer des chèques, et les espèces et se rendre à Cayenne, il faut une heure de route ....ce n’est comme même pas normal…"

60 km à parcourir pour une simple opération bancaire c'est long et cela coûte cher. Pourtant, certains habitants de Kourou qui ont leur compte à la banque LCL y sont contraint. Les clients de cet établissement bancaire ont été prévenus par un simple courrier de la fermeture de l'agence kouroucienne. La plus proche agence se trouve désormais à Rémire-Montjoly.A Kourou, ville spatiale, il ne reste désormais que deux banques. Une situation exaspère les kourouciens.Cela a une conséquence directe, notamment pour les chefs d’entreprises qui se plaignent des délais trop lents pour tout demande de prêt et de découvert. Cette fermeture les oblige à trouver d’autres alternatives comme le déplore Claire Talloneau :La direction locale a expliqué au syndicat central Force Ouvrière que la fermeture de cette agence est due à l'insécurité et aux problèmes financiers de la mairie. Connaissant la situation de cette banque aux Antilles, le délégué syndical, Pierre Ho Wen Szé rejette totalement ces arguments car au moment de son implantation en Guyane le problème de l'insécurité était connu et surtout ajoute t-il, la situation est similaire celle des Antilles. Par ailleurs, l'agence de Kourou n'a jamais connu de problème lié à cette insécurité.Contactée, la direction locale n'a pas donné suite et renvoie vers le siège situé en Guadeloupe qui ne répond pas.