Le groupe scolaire Vendôme de Cayenne a rouvert après deux semaines de fermeture pour travaux urgents

Le groupe scolaire de Vendôme a rouvert ses portes ce 13 février après 15 jours de fermeture pour des travaux de réfection urgents. La maire de Cayenne Sandra Trochimara ainsi que le recteur de Guyane, Philippe Dulbecco étaient présents.

Guyane la 1ère •

Les élèves du groupe scolaire Vendôme de la ville de Cayenne ont repris le chemin de l'école ce 13 février. Un soulagement pour les parents et toute la communauté éducative. Les enfants fonctionnaient depuis plusieurs jours sur le principe de la continuité pédagogique c’est-à-dire chez eux avec une feuille de route à respecter.

100 000 euros de réparations

Retour à la normale donc dans cet établissement fermé durant 15 jours et dans lequel ont été effectuées des réparations urgentes. La partie défectueuse de l'électricité a été réparée et de l'ensemble des bâtiments ont été vérifiés par des experts et certifiés conformes aux normes en vigueur. Curage, isolation électrique mais aussi traitement des infiltrations et plomberie ont nécessité près de 100 000 euros d’investissement.

Le recteur et la maire de Cayenne étaient présents à l'ouverture des classes

Le recteur d'académie, Philippe Dubelcco et la maire de Cayenne, Sandra Trochimara étaient présents ce matin aux côtés des parents et des enseignants.

La 1ère édile a tenu à rappeler que cette école avait de multiples fois été l'objet de travaux de réfection : "... Il faut poursuivre nos efforts pour permettre à la communauté éducative, à nos enfants et aux personnels de travailler dans les meilleures conditions dans un établissement vieillissant qui comporte à la base un certain nombre de malfaçons."