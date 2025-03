Le ministre de l'Enseignement supérieur en visite à l'Institut Pasteur de la Guyane

Ce mardi, Philippe Baptiste s’est rendu à l’Institut Pasteur. Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, cette visite s’inscrit dans sa démarche d’aller à la rencontre des acteurs de terrain.

« Montrer l’excellence » de l’Institut Pasteur de Guyane. En trois mots, Christophe Peyrefitte, directeur de la structure, résume l’objectif de la visite qu’il a menée, ce mardi matin. Face à lui, Philippe Baptiste, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Venu pour le lancement du premier vol commercial d’Ariane 6, le ministre a mis à profit le report du tir pour plusieurs visites de terrain.

Pour l’occasion, il était était accompagné du préfet, Antoine Poussier, du recteur Philippe Dulbecco, du directeur de l’Agence régionale de santé en Guyane, Laurent Bien et de la maire de Cayenne, Sandra Trochimara.

Après avoir eu un historique rapide et un rappel des missions de recherche et de santé publique de l’Institut Pasteur de Guyane, Philippe Baptiste a s’est rendu dans plusieurs secteurs : laboratoire de virologie humaine, d’entomologie médicale, de parasitologie… Un passage a également été effectué au milieu des collections du laboratoire d’animalerie où, avec l’éclairage du chercheur Benoît de Thoisy, le ministre a pris connaissance de quelques-uns des programmes de recherche en cours.

Philippe Baptiste et le chercheur Benoît de Thoisy • ©A.V.

Nous avons voulu montrer que l’excellence très forte des chercheurs d’ici existe depuis longtemps, qu’on forme des étudiants de très bon niveau et qui ont de très belles thèses. On a un partenariat à différents niveaux : BTS, licence, Master et thèse Christophe Peyrefitte, directeur de l’Institut Pasteur de Guyane

Une partie de la collection de moustiques sur lesquels travaillent les chercheurs • ©A.V.

Les échanges, au fil de la visite ont également porté sur la surveillance des virus émergents et les échanges entre les chercheurs de Guyane et leurs homologues de l’Hexagone ou à l’international.

À l’issue de la visite, Philippe Baptiste a réaffirmé son envie de poursuivre des visites de terrain pour « avoir les remontées des équipes ».

Avec la chercheuse Lise Musset • ©A.V.

Pour le directeur de l’Institut Pasteur de Guyane, la mission est accomplie « Nous voulions qu’il [le Ministre, NDLR] se rende compte de ce niveau de capacité à la fois de recherche et de formation de haut niveau. Cet institut Pasteur est parfaitement intégré dans l’écosystème ici en Guyane et depuis longtemps. Il s’agit d’une perle qu’il faut aider à croître à travers des financements, un soutien et surtout à travers une mission à long terme. »

Le ministre a profité de son passage en Guyane pour visiter l'Institut Pasteur de Guyane • ©A.V.

Quant aux actions à mener pour l’avenir de la recherche en Guyane, Christophe Peyrefitte avance deux axes autour desquels il faudra travailler : « développer les forces qui existent déjà ici et qui nous donnent une direction. D’autre part avoir la vision de programmes structurants et d’intégrer des nouvelles technologies pour répondre à de nouvelles questions. »