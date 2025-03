Le recteur de Guyane Philippe Dulbecco sur le départ

L'annonce a été faite mercredi lors du conseil des ministres, Philippe Dulbecco a été nommé recteur de l'académie de Grenoble à partir du 26 mars. Retour sur son parcours en Guyane

Changement de recteur à la tête de l‘académie de Guyane, Philippe Dulbecco sera remplacé par Guillaume Gellé, ancien président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne.

Deux ans et demi et puis s’en va le passage de Philipe Dulbecco en tant que recteur de l’académie de Guyane fut court.





Les actions menées par Philipe Dulbecco et ses équipes

Depuis un an, la mise en place de la contractualisation sur 3 ans des enseignants, ceux du fleuve en priorité. Auparavant ces personnels étaient recrutés avec des contrats d’un an renouvelable. Cela a mis fin à une certaine forme de précarité des agents.

Philippe Dulbecco a aussi relancé les travaux de l’Observatoire de la scolarisation et de la réussite éducative ce qui a permis de réévaluer le nombre d’élèves non scolarisés en Guyane. Ils seraient plus de 3000 à ne pas accès à de l’école publique.

On notera également à l’actif du désormais ancien recteur le dispositif Guyane connectée, qui permet à des enfants des communes enclavées de suivre des cours à distance.

S’agissant de l’enseignement supérieur, Philippe Dulbecco a soutenu l’université de Guyane notamment à travers la mise en place d’une Licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives ou STAPS. Il a aidé aussi à la poursuite du cursus de médecine avec l’enseignement désormais de la 2e et 3e année de médecine en Guyane.

On citera aussi la préparation d’une offre d’enseignement supérieur à Saint-Laurent-du- Maroni en lien avec le Conservatoire national des arts et métiers le CNAM.

Il aura également eu à cœur de rendre l’académie de Guyane plus attractive à travers la création du service « attractivité mobilité proximité », une première au niveau national.

Enfin, la signature d’une convention avec la compagnie aérienne Guyane Fly visant à améliorer le transport des enseignants vers les communes isolées.

Les syndicats regrettent la valse des nominations de recteurs en Guyane

Cependant, même si le syndicat Fsu-Snuipp reconnaît les qualités de Philipe Dulbecco, notamment celle d’être un homme accessible et de terrain, certains points restent sujet à frustration, notamment, les dysfonctionnements autour de la Formation Spécialisée de la Santé, Sécurité et des conditions de travail indique la secrétaire départementale, Suley Jaïr : " Nous regrettons le manque de temps pour poursuivre le travail... Après la grève du 5 décembre nous avions exigé un rectorat fonctionnel et à ce jour nous ne pouvons pas dire que l'administration fonctionne de manière optimale... il nous a montré ses limites."

Pour le syndicat Unsa, le bilan est encore plus mitigé car, certains dispositifs, n’ont tout simplement pas fait leur preuve et la valse permanente des recteurs n’est pas de nature à favoriser une politique éducative pérenne souligne le secrétaire général Emmanuel Octavie : "On réclame désormais que la compétence de l'éducation ne soit plus centralisée au ministère ou dans les mains d'un fonctionnaire mais que cette compétence soit partagée avec les acteurs locaux... On déplore l'absence de bilan. Des dispositifs ont été mis en place mais ne seront jamais évalués !"

Malgré des points positifs, le passage de Philippe Dulbecco à la tête de l’académie de Guyane n’aura pas suffi à dissiper certains doutes. Il revient désormais à son successeur de s’atteler à les régler.