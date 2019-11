Macouria : visite du groupe scolaire Yolaine Charlotte Bolore

Depuis la rentrée scolaire, plus de 300 élèves de Soula à Macouria vivent leur scolarité dans une école flambant neuve, le groupe scolaire Yolaine Charlotte Bolore. Une école bioclimatique dans laquelle il fait bon étudier.

Clotilde Séraphins George/ Karl Constable/P.N •

"On a des locaux qui changent complètement par rapport aux préfabriqués auparavant, et le fait d'avoir des locaux adaptés à la scolarisation des enfants, nous sommes vraiment contents."

©C.Séraphins George ...

"Nous avons des locaux très agréables qui sont réalisés avec du bois de Guyane, une matière noble, un grand espace pour les maternelles, un espace vert, un petit îlot de verdure sur la partie des élémentaires, qui nous permet l'après midi d'aller conter avec nos élèves, et réaliser nos projets comme nous le souhaitons."

©Karl Constable

« Agréable à vivre ». Cette première impression se vérifie dès l’entrée au groupe scolaire Yolaine Charlotte Bolore à Soula. L’ancienne directrice d’école dont l’établissement porte le nom se dit enchantée. Absente lors de l’inauguration et de la dénomination en août dernier, elle y vient pour la première fois, aux côtés du Recteur d’académie. Au cœur de Soula 1, l’école prévue pour quatre cent élèves en accueille, dans un cadre des plus agréables, trois cent soixante neuf et dix huit enseignants. Ouverte à la rentrée dernière, elle fait aussi le bonheur des parents.Un établissement de plein pied, circulaire. Il accueille seize salles de classe, une bibliothèque, trois dortoirs, un self-service éclairé naturellement par des puits de lumière, un ilot de verdure et beaucoup d’espace.Un bien meilleur climat scolaire en somme. Macouria compte aujourd’hui sept groupes scolaires et une école maternelle. La ville prévoit dans les dix années à venir la construction de cinq autres établissements de ce type.