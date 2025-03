Mardi gras : retour sur la sécurisation des défilés à Cayenne

Hier, pour le défilé des diables rouges, à Cayenne, les forces de l’ordre ont noté un pic d’affluence à 15 000 personnes au plus fort de la cavalcade. Un dispositif important avait été mis en place pour assurer la sécurité des carnavaliers. 10 interpellations ont eu lieu.

A.V. •

58 agents de la police nationale, 30 gendarmes et 20 policiers municipaux étaient mobilisés hier, à Cayenne pour le défilé des diables rouges. Leur mission : sécuriser les groupes carnavalesques et le public pour ce dixième jour de défilé. Plusieurs interpellations ont eu lieu : cinq pour port d’arme prohibé, deux pour rébellion, une pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, une pour rixe sur la voie publique et une pour vérification.

En dehors des cavalcades, un homme a été blessé par arme à feu, derrière le dancing Chez Nana. La victime, âgée 32 ans, a été touchée au visage et transportée au Centre hospitalier de Cayenne, dans un état grave.

