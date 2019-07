Matoury : un camp sportif itinérant pendant les vacances pour occuper les jeunes des quartiers

© Pierre Tréfoux L'atelier réparation de vélo

Le camp sportif itinérant de Matoury

Dans le cadre de la politique sportive de la ville de Matoury, chaque week end des animations sont proposées aux jeunes dans différents lieux de la commune. Skimboard, boxe, foot, équitation et même initiation au pilotage de drone, autant d’activités pour casser la monotonie des ti mounes.Le village s’était installé ce week-end dans le quartier de Mogès et plus d’une centaine de jeunes se sont retrouvés et ont pu profiter des activités qui leur étaient proposées.Plusieurs associations proposent différentes activités pour développer l’accessibilité du sport partout à Matoury. Une priorité pour la communePendant toutes les vacances le village sportif ira dans les différents quartiers de Matoury. C’est le quartier de Balata qui accueillera les animations le week-end prochain.