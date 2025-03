Mission réussie pour Ariane 6

Mission accomplie pour Ariane 6. Le nouveau lanceur qui en était à son second vol a bien décollé de Kourou cet après midi pour mettre sur orbite le satellite militaire CSO 3. Un succès bienvenu pour l’Europe Spatiale.

Jean-Gilles Assard/ Karl Constable/ A.V. •

Le décollage était à peine visible dans le ciel chargé de Kourou. Mais le plus important était l’annonce de la fin d’une mission réussie par cette seconde Ariane 6. L’Europe retrouve le sourire et son accès à l’espace.

David Cavailloles Président exécutif d’Arianespace

En un peu plus d’une heure Ariane à positionné le troisième satellite militaire CSO 3 sur son orbite. Un soulagement pour la Direction générale des armées et ses alliés en cette période de crise internationale. Ce succès est aussi le résultat du travail acharné des équipe du Cnes au centre spatial guyanais, depuis lundi et le report du décollage, suite à une anomalie.

Le public n'a pu qu'entrevoir la fusée qui a rapidement disparu dans le ciel couvert de Kourou • ©Karl Constable

Axel Sergues pour son deuxième vol comme Directeur des opérationsse projette sur l’avenir.

Fort de cette confirmation Arianespace dit vouloir tout faire pour rattraper le temps perdu. Les lancements vont se succéder d’ici la fin de l’année à Kourou.

On planifie de faire cinq lancements d'Ariane 6. Le premier est bien fait. Derrière, on va enchaîner très vite pour les quatre autres David Cavailloles Président exécutif d’Arianespace

Mais avant de retrouver Ariane, c’est le petit lanceur italien Véga qui devrait dès le mois d’avril accomplir une prochaine mission au départ du port spatial de Guyane.