Noël 2021 : Plus de 2 millions de foyers recevront une prime exceptionnelle

En début du mois de décembre 2021, le Gouvernement a annoncé le versement d’une prime exceptionnelle de Noël. Plusieurs millions de ménages français pourront en bénéficier. Voici les sommes attribuées selon le profil de chaque famille.

Ludmïa LEWIS •

Une prime pour des fêtes plus agréables. Ce mardi 7 décembre 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé le versement d’une prime exceptionnelle de Noël adressées à 2,3 millions de foyers de France. Cette aide sera versée le mercredi 15 décembre prochain aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite (AER). Ces personnes n’auront aucune démarche à réaliser, elle sera versée automatiquement.

Une aide de plus 152 euros selon le foyer

Notez que le public visé par la prime de Noël recevra aussi l’indemnité inflation de 100 euros. Par ailleurs, en ce qui concerne la somme attribuée, tout dépend de la situation de chaque ménage. Pour les bénéficiaires de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’AER, il s’agira d’un montant forfaitaire de 152,45 euros. En revanche, les bénéficiaires du RSA auront un montant correspondant à la composition de leur foyer.