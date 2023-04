"Nous devons continuer à avancer. Il y va de l’importance même du cœur de nos missions" confie Josette Ponceau la nouvelle présidente du Samusocial Guyane

Josette Ponceau est la nouvelle présidente du Samusocial, élue le 7 novembre dernier. C'est la première fois qu'elle s'exprime officiellement sur la gestion de la crise qui bouleverse actuellement l'association d'aide aux grands exclus installée depuis 2003 en Guyane.

Marie-Claude Thébia •

Le 7 novembre 2022, l'assemblée générale du Samusocial Guyane élisait un nouveau conseil d'administration. Ce renouvellement de la gouvernance de l'association faisait suite à la révocation de Joachim Hyasine de ses fonctions de président dans un contexte de fortes tensions. Depuis...le nouvel exécutif doit redresser une association en extrême difficulté.

Josette Ponceau, qui auparavant représentait le CHC (Centre hospitalier de Cayenne) est la nouvelle présidente de l'association. Elle fait face aux conclusions de deux missions d’inspection de la DGCOP(direction générale de la cohésion et des populations) et de l’ARS (agence régionale de santé) ainsi qu'à un audit financier. Les résultats sont accablants et menacent la survie de la structure selon la nouvelle présidente.

Josette Ponceau présidente du Samu social • ©DR Le conseil d’administration devait être renouvelé depuis avril 2021. Il ne l’était pas. J'ai été élue par le conseil d'administration qui s'est tenu le 7 novembre sous la surveillance de la direction générale de la cohésion et des populations et de l'agence régionale de santé. (...) J’ai intégré le CA du Samu social car je représentais le CHC de Cayenne qui est l’un des membres fondateurs du Samus ocial, c’est en cette qualité que j’ai intégré le CA. Le Samu social est dans une situation désastreuse. La survie dépend aujourd’hui des financeurs qui avaient déclenché deux missions d’inspection de la DGCOP, l’ARS et un audit financier. Nous avons le rapport d’inspection qui est très sévère. Il y a eu une assemblée générale en mars et un conseil d’administration où la situation financière a été présentée. Il y avait également une alerte du Commissaire au compte. Aujourd’hui, la survie de l’association est en jeu. Il faut saluer les salariés qui n’ont jamais cessé de prendre en charge les usagers du Samu social. Ils ont été admirables dans toutes leurs difficultés. Jamais les usagers n’ont souffert des tumultes de la gouvernance du Samu social. Josette Ponceau présidente du Samu social Guyane

Des suites judiciaires

Le 5 octobre dernier, le Conseil d’administration entérinait la révocation de Joachim Hyasine de ses fonctions de président du Samu Social. Cette éviction est intervenue dans un contexte de fortes tensions. Un mois avant une partie du personnel avait observé un débrayage pour dénoncer une gestion autoritaire.

La révocation a été contestée en justice par l’ancien président. Le tribunal a invalidé sa révocation au motif que certains administrateurs n'avaient pas la qualité pour le faire. Dans le même temps, le tribunal a validé l’assemblée générale du 7 novembre qui a renouvelé la présidence.

Nous avons une rencontre prochaine avec les financeurs suite aux différents rapports d’inspection. Nous avons demandé à poursuivre nos missions sur le territoire puisque la mission du Samu social Guyane est à destination des grands exclus. Ils vont certainement nous dire dans quelles conditions ils acceptent la poursuite de nos missions au sein du Samu social. Nous devons continuer à avancer. Il y va de l’importance même du cœur de nos missions. Josette Ponceau présidente du Samusocial

Samu Social Guyane • ©DR

Association loi 1901, créée en novembre 2003, le Samusocial est un dispositif d’aide aux personnes vivant dans les rues de l’Ile de Cayenne. Membre de la fédération des Samu Sociaux que représente le Samu Social International, il prend en charge les grands exclus, de la société.

Après des mois de crise, l’heure est maintenant à la reconstruction. La structure entend renouer avec le cœur de ses prérogatives : une mission de présence et d’assistance auprès de la population en situation de grande exclusion avec pour ambition d’entrer en contact et de recréer du lien social avec des personnes très désocialisées, ne demandant plus rien à l’institution.