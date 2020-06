10 juin : Christiane Taubira invitée d'honneur sur les antennes de Guyane la 1ère

Rencontres et échanges avec l’ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, à l’occasion des commémorations de l’abolition de l’esclavage en Guyane. Deux émissions diffusées sur nos antennes radio, télé et en Facebook live.

Place publique diffusée à 8h en télé et en Facebook live

©GG



Carte Blanche à Christiane Taubira à 11h

Christiane Taubira sur la place des Chaînes brisées à Cayenne • ©Christophe Fidole

Ce sont des moments privilégiés que Guyane la 1ère offre à ses publics avec Christiane Taubira, la militante des droits de l'homme qui a porté la loi de la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité alors qu'elle était députée. Femme de combat, de pouvoir, ancienne députée devenue ministre, Christiane Taubira sillonne maintenant le monde où elle porte une parole remplie d'humanisme.Dans l'émission Place publique, enregistrée sur la place des Chaînes brisées à Cayenne, Christiane Taubira a pu faire connaître sa position sur les actions menées contre les statues de Victor Schoelcher brisées en Martinique. Elle distingue clairement l’influence du schoelchérisme aux Antilles et en Guyane.L’ancienne garde des Sceaux a pu également détailler sa position sur la question des réparations suite à l’abolition de l’esclavage. Elle s’oppose à toute forme financière, mais refuse avec force d’entendre des voix contester l’intérêt des descendants pour la question.Même éloignée du pouvoir et des mandats électoraux, Christiane Taubira a encore beaucoup à dire sur l'évolution de notre société.Le deuxième rendez-vous de la matinée est prévu à 11h en direct à la télé, en Facebok live Guyane la 1ère, la FME et sur le portail Outre-Mer. Une grande émission réalisée en partenariat avec Guyane la 1ère et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage . Carte Blanche à Christiane Taubira est une commémoration numérique.Un programme original pour lequel l'ex garde des Sceaux a aussi choisi des artistes de Guyane comme Emmelyne Octavie ou encore Lexios et Chris Combette, un partage avec le maire amérindien d'Awala-Yalimapo Jean-Paul Ferreira et d'autres échanges de par le monde...