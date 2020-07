Un 14 juillet à Cayenne sans tambour ni trompette sous crise Covid en Guyane

14 Juillet, jour de la fête nationale. Un 14 Juillet très particulier cette année en Guyane en raison de la crise Covid que vit le territoire. Pas de défilés, pas de militaires invités et une cérémonie qui s’est déroulée sur la place des Palmistes à Cayenne en moins de 10 minutes.



Normalement, pour le 14 juillet on ne lit pas de texte mais je souhaitais que nous ne fassions pas un simple dépôt de gerbe. Quand nous avons cherché à plusieurs un texte qui incarnait bien le 14 juillet et dans lequel on pouvait puiser des leçons pour aujourd’hui, on a vraiment trouvé que ce texte de Victor Hugo était beau et invitait à la résilience de la Guyane. Marc Del Grande préfet de Guyane



Jamais ! Jamais je n’ai vu un 14 juillet pareil ! C’est dommage parce que c’est une date, c'est historique. Le 14 juillet, ça compte, on était libre ! J’espère que ça va continuer parce que ça devient catastrophique dans le monde. [...] L’être humain n’est pas aussi bête, j’espère … Roger Legrand

Le silence a remplacé le défilé militaire.Place des palmistes à Cayenne, ce mardi matin est un 14 juillet de crise sanitaire. Aucun défilé, pas de militaires ni de familles invités.La préfecture ne souhaitait pas plus de 10 personnes pour respecter les consignes de sécurité et les gestes barrières.Seuls, la maire de Cayenne et le Président de la Collectivité territoriale entourent le préfet pour cette cérémonie qui marque la fête nationale.Le préfet, Marc Del Grande a choisi de lire un texte de Victor Hugo évoquant la révolution.De loin, une ancienne victime de guerre : Roger Legrand, 77 ans. Un homme originaire de la Moselle, qui durant la seconde guerre mondiale a vu sa famille placée en camp. Roger Legrand ne manque jamais un défilé du 14 juillet nous dit-il.20 ans qu’il vient sur la place des Palmistes assister aux festivités et il avoue être ce mardi de 14 juillet 2020, un peu perdu devant cette grande place vide.2 gerbes de fleurs ont été disposées au pied de la colonne de la République. La cérémonie a duré 8 minutes.