300 élèves des écoles primaires prêts pour le défi des Jeux Kali'na Junior 2024

Awala-Yalimapo accueillera le vendredi 14 juin 2024 une journée de festivités culturelles et sportives à l'occasion des Jeux Kali'na Junior, un événement marquant leur retour après l'interruption due à la pandémie. Cet événement réunira des élèves de CM1 et CM2 pour célébrer les traditions et le savoir-faire des Kali'na

Deux jeunes participants déterminés pendant la course de charge des Jeux Kali'na Junior 2024 • ©DR

La commune d'Awala-Yalimapo se prépare à vivre une journée exceptionnelle avec les Jeux Kali'na Junior 2024. Prévu pour ce vendredi 14 juin 2024, cet événement réunira de 9h à 15h sur la plage de Yalimapo 12 classes de Cycle 3, soit environ 300 élèves venus de Mana, Iracoubo, Saint Laurent du Maroni, Javouhey et Awala Yalimapo. La grande nouveauté cette année est la participation de la commune d'Iracoubo, qui se joint pour la première fois aux épreuves des Jeux Kali'na Junior.

Un programme riche en épreuves traditionnelles

Les jeunes participants s'affronteront dans sept épreuves sportives et culturelles qui puisent dans les traditions Kali'na. Des courses à pied aux lancers de harpon et de "putu", en passant par les tirs à la corde, les courses de charge et le légendaire "jeu du diable", ces activités promettent des moments intenses et compétitifs. Un quiz culturel est également prévu pour tester les connaissances des élèves sur l'histoire et la culture Kali'na, ajoutant une dimension éducative à cette journée festive.

Un hommage à la culture Kali'na

Au-delà de la compétition, les Jeux Kali'na Junior 2024 seront une occasion unique de célébrer la richesse culturelle des Kali'na. Les rythmes envoûtants du "Sanpula", instrument traditionnel, accompagneront les prestations du groupe Ayawande, immergeant les participants et les visiteurs dans une ambiance authentique. Les artisans locaux présenteront leurs œuvres, telles que des sculptures, des vanneries, des calebasses gravées et des colliers, mettant en lumière le savoir-faire ancestral de cette communauté.

Une exposition photographique retraçant l'histoire des Jeux Kali'na ajoutera une dimension historique à l'événement, permettant aux visiteurs de découvrir l'évolution et l'importance de ces jeux dans la culture Kali'na.

Une mobilisation collective pour la préservation culturelle

Organisés dans le cadre du programme Olympiade culturelle, les Jeux Kali'na Junior 2024 bénéficient du soutien de l'État, de la Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais et de la mairie d'Awala Yalimapo. Un soutien et une collaboration qui témoigne de l'engagement des acteurs locaux à préserver et promouvoir la culture Kali'na auprès des jeunes générations, et qui assure la transmission d'un patrimoine riche et diversifié.

De retour après l'interruption due à la pandémie de Covid-19, les Jeux Kali'na Junior 2024 promettent d'être une journée placée sous le signe du partage, de la découverte et de la célébration de la diversité culturelle de la Guyane.