Rentrée scolaire 2020 : 83 853 élèves sont répartis dans les 233 établissements de l'académie de Guyane

Ce 7 septembre la rentrée générale des classes a lieu dans l’académie, sauf à Saint-Laurent du Maroni et Apatou où le rendez-vous est reporté d’une semaine en raison de la circulation du coronavirus. Près de 84 000 élèves sont accueillis cette année dans les 233 établissements que compte la Guyane.

Franck Leconte/CL •

25 028 collégiens,

13618 lycéens

6604 lycéens professionnels

et 627 élèves en formation post-bac comme le BTS.

Avec un total de 83 853 élèves encadrés par 8658 personnels de l'éducation nationale, l’Académie de la Guyane compte 206 inscrits en moins cette année que l’an dernier. Un léger retrait par rapport à la tendance à la progression depuis de nombreuses années et seulement ressenti dans le second degré avec 286 élèves en moins cette année. Dans le détail, on trouve en Guyane cette année :Les écoles primaires et maternelles de Guyane accueillent, elles, 45 580 écoliers pour cette nouvelle année scolaire. C’est 80 de plus que l’an dernier.Les établissements, dono on sait qu’il n’y en a jamais assez en Guyane où la croissance démographique exige la construction de nouveaux groupes scolaires tous les ans. En cette rentrée 2020, on compte en Guyane 233 établissements dont 180 écoles 37 collèges, 9 lycées polyvalents, 5 lycées généraux et technologiques et deux lycées professionnels.