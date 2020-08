Adapter la formation à la crise sanitaire : l'université de Guyane distinguée

Vendredi 31 juillet, le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé les résultats d’un appel à projets sur l’hybridation des formations d’enseignement supérieur. Deux universités ultramarines ont été récompensées : celle de Nouvelle-Calédonie… et de la Guyane.

Antoine DEFIVES/Céline FLEUZIN / I.L •

"Surpris oui et non car c’est un concours national et nous en sommes fiers, mais non car c’est un sujet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs année." Antoine Primerose, président de l'Université de Guyane

Antoine Primerose, le président de l'Université de Guyane. • ©Céline FLEUZIN

"L’université n’a pas pu fonctionner correctement ces derniers mois. Ce projet, c'est redonner des moyens pour que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions." Andrew Ramdowar, vice président du conseil académique de l'Université de Guyane

Andrew Ramdowar, vice président du conseil académique de l'Université de Guyane. • ©Gaël HO A SIM

"Surtout les accompagner dans les usages, tutorat, renforcer équipes pédagogiques avec accompagnement personnalisé. Ça parait énorme et je pense qu’on pourra faire de bonnes choses." Antoine Primerose, président de l'Université de Guyane

Antoine Primerose, président de l'Université de Guyane, détaille ce projet destiné aux étudiants en première et deuxième année de licence. Il est au micro de Céline Fleuzin

Sous ses apparences encore endormies… l’Université de Guyane s’active pendant les vacances scolaires.L’établissement est lauréat d’un appel à projet visant à permettre aux étudiants de poursuivre leur formation, quelle que soit l’évolution de la situation sanitaire.Le projet guyanais intitulé "Hybridation renforcée" s’articule autour de trois axes principaux :- Hybdridation renforcée des formations- Suivi à distance d’acquisition des compétences- Réduction de la fracture numériqueObjectif : repenser les formations universitaires pour effectuer un mélange entre les cours en présentielle et à distance. Et ce afin d’assurer une continuité pédagogique auprès des élèves pendant la crise de la covid-19 et la deuxième vague qui se prépare.Des moyens à hauteur d’un million d’euros. Un montant qui parait élevé au premier abord mais qui ne servira pas seulement à fournir des moyens matériels aux 4500 étudiants guyanais.Le projet devrait être mis en application dès la rentrée prochaine, pour une durée de 18 mois.