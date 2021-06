Baccalauréat 2021 : les candidats ont planché sur l'épreuve de philosophie

Comme chaque année, c’est la philosophie qui démarre l'examen du bac. Une épreuve de quatre heures avec quatre choix de sujets, trois dissertations et 1 commentaire de texte. Parmi ces sujets : La nature nous impose t’elle des devoirs ? ou encore L’artiste peut –il dire la vérité ?

Les élèves de terminale, qui ont eu deux années de préparation à l’examen perturbées par la crise sanitaire.

En raison de la crise sanitaire, l’année dernière l’épreuve de philosophie avait dû être annulée.

Pour tenir compte de la situation actuelle, le nombre d’épreuves à l’examen est passé à deux pour les filières générales et technologiques. En philosophie c’est la meilleure note qui sera gardée entre celle du contrôle continu et de l’examen. Au lycée Lama Prévot de Rémire-Montjoly, les élèves de terminale ont eu droit aux encouragements du recteur d’académie, qui s’était déplacé pour l’évènement. Alain Ayong Le Kama était venu s’assurer que ces examens se dérouleraient dans de bonnes conditions compte- tenu du contexte sanitaire :

C'est vrai que les conditions n'étant pas les mêmes ... Cette année, les élèves ont été maintenus le plus possible dans les classes contrairement à l'année dernière où ils ont eu 7 mois sans aller à l'école . On va voir si le niveau s'est amélioré...