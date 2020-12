Ça roule pour les trottinettes électriques en Guyane!

C’est l’un des cadeaux tendances à la veille du réveillon de Noël, la trottinette fait de plus en plus d'adeptes sur le territoire. L'engin est autant prisé par les adolescents que par les actifs qui l’utilisent comme moyen de locomotion pour aller travailler ou faire d’autres activités.

Après avoir passé de longues minutes à chercher le modèle idéal, Julie quitte la grande enseigne de sport, le graal en main.

Dans le carton d’une dizaine de kilos qu’elle porte avec précaution, une trottinette électrique qu’elle offrira à sa petite sœur à Noël: « Je l’ai payée 380€. Je trouve que le prix est plutôt raisonnable pour ce que c’est. Elle va à 22km/h et dispose de 15h d’autonomie donc pour une enfant de 12 ans, je trouve que ça va », explique celle qui en possède une également.



La jeune femme apprécie aussi le côté « propre » de la machine.

Ça ne rejette pas de gaz, de choses comme ça. En plus ça fait faire des économies en termes d'essence et tout donc c'est bien.



Celui qui l’a conseillée, c’est Christophe, mécanicien cycle et vendeur spécialisé dans une grande enseigne dédiée au sport à Cayenne : « Ces deux dernières années, le phénomène est monté en puissance. Il y a de plus en plus de demandes, que ce soit de la part d’enfants ou d’adultes », souligne-t-il avant de préciser : « Cette année, nous avons même dû faire des commandes plus conséquentes auprès de fournisseurs. Mais malgré cela, nous n’en avons pas eu assez ».

Christophe est vendeur spécialistes des trottinettes et vélos électriques dans une grande enseigne de sport à Cayenne • ©M.N

Le prix n'est pas un frein



Chaque jour, le magasin écoule une dizaine d’exemplaires. C’est dire le succès rencontré par ce petit deux-roues. Noël étant sans doute aussi pour quelque chose, les acheteurs n’hésitent pas à mettre la main à la poche, à l’instar de cet homme qui est reparti avec trois boites, sur un chariot : « C’est pour mon fils, mon neveu et mon filleul » lance-t-il avec un large sourire, en s’avançant vers la caisse.

Preuve que le prix n’est pas un frein pour de nombreux clients.

Ce client est reparti avec 3 trottinettes électriques • ©M.N



Christophe le vendeur du rayon trottinettes explique que cela est possible car dans son magasin, il y a différents types de gamme de produits : « Nos tarifs vont de 380€ pour des engins dont la vitesse n’excède pas 22km/h. Ensuite nous avons un modèle à 499€ et d’autres qui coûtent 500€ et plus».

Les trottinettes ne peuvent pas aller à plus de 25km/h selon la législation. Si elles vont plus vite, c'est que les gens ont bidouillé le moteur Christophe - vendeur



Il existe aussi des versions de trottinettes un peu plus imposantes, semblables à des scooters. Anne Marie en vend dans son magasin, situé lui aussi à Cayenne. Elles coûtent entre 700 et 1500 euros... voir un peu plus.

©M.N

©M.N



Malgré cela, les gens sont prêts à mettre la main à la poche : « Cela fait un an que nous sommes installés ici. Au départ nous n’avions pas du tout de clients. Mais les choses ont changé, là nous avons du monde tous les jours », se réjouit Anne-Marie.

©M.N

Interdiction de rouler sur les trottoirs



C’est d’ailleurs un de ces modèles que le patron d’Aurélien s’est offert. Il le lui prête de temps en temps. Pratique pour le jeune homme, casque vissé sur la tête.

Je m’en sers pour aller faire des dépannages et autres. Cela me permet de ne pas être bloqué dans les embouteillages, je peux me garer où je veux surtout en ville. C’est vraiment bien Aurélien - utilisateur

©M.N

Depuis juillet 2020, la règlementation en la matière est plus stricte : en plus du casque, une assurance responsabilité civile est obligatoire. La circulation doit se faire sur les pistes cyclables et non sur le trottoir. Un seul passager, âgé de 12 ans minimum est autorisé.

De plus en plus performante et connectée, la trottinette s’impose donc dans le paysage guyanais, un paysage encore trop peu fourni en pistes cyclables dignes de ce nom selon certains adeptes.