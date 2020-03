Coronavirus : durcissement du contrôle des mesures de confinement

Sans justificatif de déplacement, ce conducteur de deux roues est en infraction. Mais il a une bonne raison de ne pas l’avoir avec lui.Un cyclomotoriste :Le fonctionnaire de police lui remet des copies d’attestations en plus de quelques conseils.Le conducteur s’en tire bien et donc peut reprendre la route.Une quinzaine de policiers sont mobilisés sur cette opération dans la circonscription de Cayenne, des fonctionnaires vigilants sur les gestes barrières. Les automobilistes sont invités à présenter leur attestation au niveau du pare brise du véhiculeJean-François Allaert, chef du service territorial de la sécurité publique auprès de la direction territoriale de la police :Bilan de l’opération satisfaisant même si les automobilistes sont divisés sur l’intérêt de ces actions coercitives. Ces contrôles seront menés régulièrement sur le territoire. Gendarmes et policiers sont mobilisés de jour comme de nuit.