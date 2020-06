Covid: ​​​​​​​721 cas entre le 10 mai et le 10 juin en Guyane

En un mois le nombre de cas positif a été multiplié par 7, 5 en Guyane. Les statistiques indiquaient 144 cas positifs le 10 mai dernier. Le 10 juin, on dénombre 865 cas avérés.

Le nombre de tests augmente considérablement depuis le 11 mai notamment.

L'île de Cayenne concentre les nouveaux cas

Des chiffres à donner le tournis et aujourd’hui la peur du pire envahit le pays. En 1 mois, la Guyane est passée de 144 cas le 10 mai dernier pour atteindre 865 cas positifs cumulés ce 10 juin.Comment expliquer cette hausse ? Les sources et explications sont sans doute multiples, à la sortie du confinement le 11 mai. On note qu’une semaine plus tard (le 18 mai), on enregistrait 210 cas ce qui représente une hausse de +66 par rapport à la semaine précédente.Et la courbe des cas positifs ne va cesser de s’affoler pour atteindre les 353 cas le 25 mai dernier. Soit 143 cas supplémentaires en l’espace d’une semaine.La dernière semaine du mois de mai avec le week-end de Pentecôte verra les statistiques augmenter de 164 unités par rapport à la semaine précédente. La Guyane comptait alors 517 cas positifs cumulés le 2 juin.Huit jours plus tard, (le 10 juin), la Guyane compte donc 865 cas avec une augmentation de 92 cas par rapport à la veille.La répartition des cas ces dernières 24 heures indique 56 cas positifs dans l’ile de Cayenne avec 34 cas à Cayenne, 15 à Matoury, 7 cas à Rémire-Montjoly. Les autres cas de ce 10 juin sont localisés à Kourou avec 13 unités, 11 cas avérés à Mana, 7 à St-Laurent-du-Maroni, 3 à Macouria et 1 cas positif à Grand Santi et à Montsinéry-Tonnégrande.