De Saint-Laurent-du-Maroni à Amiens : le parcours prometteur d'Ikyann Fulgence 15 ans.

À 15 ans, Ikyann Fulgence, jeune footballeur originaire de la Guyane, évolue à Amiens et rêve de rejoindre les Bleus. Malgré les défis d'une carrière prometteuse et les sacrifices familiaux, il garde le cap sur ses ambitions.

Portrait d'Ikyann Fulgence, jeune prodige du football guyanais • ©DR

À 15 ans, Ikyann Fulgence affiche déjà un parcours impressionnant. Originaire de Guyane, il a été inspiré par son père, lui-même ancien footballeur, pour se lancer dans le sport roi. Le jeune Saint-Laurentais, surclassé dès ses débuts au Cosma, a su se faire remarquer et a rejoint le club formateur d'Amiens, où il a signé un contrat aspirant de deux ans.

Ikyann Fulgence en pleine action lors d'un match avec son club. • ©DR

Malgré la distance et les sacrifices, notamment celui de sa mère qui l'a suivi en France et de son père qui fait des allers-retours, Ikyann reste déterminé.

"C'est une pression positive. Je dois réussir pour eux, mais aussi pour moi."

Il jongle avec brio entre ses études et un entraînement rigoureux, se préparant mentalement et physiquement pour chaque match.

Ikyann Fulgence, portant le numéro 6, observe attentivement le jeu lors d'une rencontre avec les U17 • ©DR

Ikyann ne manque pas de gratitude envers son club formateur en Guyane, le Cosma, et ceux qui l'ont aidé dans son parcours.

Le Cosma m'a beaucoup apporté, surtout les entraînements quotidiens avec Aline Robinson, William et Albert Adélaïde. Je leur dois beaucoup pour le travail qu'ils ont fait avec moi

confie-t-il.

Son objectif est clair : jouer avec les U17 nationaux et, pourquoi pas, intégrer l'équipe de France. "Le football, c'est grâce à mon père. Il m'a donné beaucoup de conseils et m'a aidé à éviter les pièges," explique-t-il. Il offre aussi un précieux conseil aux jeunes partageant sa passion : "Tout se passe dans la tête. Il faut avoir confiance en soi, être déterminé et surtout travailler dur."

Ikyann suit un programme strict pour équilibrer ses études et sa carrière sportive • ©DR

À Amiens, Ikyann suit un programme strict pour équilibrer ses études et sa carrière sportive. "Le matin, on a cours de 8h à 15h, puis on s'entraîne de 16h à 18h," détaille-t-il. Cette rigueur porte ses fruits, puisqu'il évoluera l'année prochaine avec les U17 nationaux et espère également monter en U19. Il se prépare aussi à rejoindre l'équipe de France U17, une ambition qu'il nourrit depuis longtemps.

Il souligne également l'importance de la discipline alimentaire et de la préparation physique : "Chaque vendredi, nous avons une pesée et un test de masse grasse mensuel. Si on dépasse un certain seuil, on doit suivre des séances de cardio supplémentaires." Cette rigueur démontre l'exigence du niveau auquel il aspire.

Ikyann Fulgence veut se donner les moyens d'intégrer l'équipe de France. • ©DR

Ikyann sait que la route est longue et semée d'embûches, mais il est prêt à relever tous les défis pour atteindre son rêve. "Tous les jours, je me réveille avec un objectif en tête : réussir pour moi et pour ma famille." Il envisage aussi un futur dans le milieu du football, même en cas de blessure, en se projetant comme entraîneur ou recruteur. Cette maturité et cette vision claire de son avenir témoignent de son sérieux et de sa détermination à atteindre les sommets du football.