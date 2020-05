Déconfinement : la rentrée repoussée dans l'enseignement catholique privé

C’est l’expectative pour l’enseignement privé catholique. Pour l’heure une seule certitude la rentrée ne se fera pas le 11 mai. Les autorités diocésaines poursuivent leurs consultations. Un questionnaire a été envoyé aux parents d’élèves.

Marie-Claude Thébia •

Chantal Smith directrice diocésaine de Guyane

« Nous avons demandé aux parents de patienter car nous sommes actuellement en consultation. Nous rencontrons les chefs d’établissement, les élus. Pour l’heure la rentrée est repoussée au 18 mai mais seulement si toutes les conditions sont réunies ».

Une rentrée compliquée

« Dans l’Ouest, nous attendrons que toutes les conditions soient requises. Nous avons notamment des élèves qui viennent du Surinam, pour l’heure les frontières sont fermées. Enfin à Cacao, nous avons des élèves qui viennent de l’Est, Régina, Saint-Georges, il faut que les transports scolaires soient rétablis. »

En Guyane douze établissements privés catholiques sont installés à Cayenne, Rémire-Montjoly, Saint-Laurent, Matoury et Cacao. Ils accueillent 5400 élèves : maternelles, écoles, collèges et lycées. Un questionnaire a été envoyé aux parents afin de savoir quels étaient leur souhaits pour leurs enfants. Près de 78% d’entre eux ont émis un avis défavorable à la reprise de l’école. Un courrier a également été transmis aux familles.Chantal Smith directrice diocésaine de la Guyane confirme :Les chefs d’établissement doivent définir leur propre dispositif en fonction du cadre sanitaire imposé par l’Etat. Le rectorat doit distribuer des masques, du gel hydro-alcoolique et des thermomètres frontaux pour les personnels et les élèves. En tout état de cause, la reprise sera compliquée.La rentrée est repoussée au 18 mai. Les autorités de l’enseignement privé attendent également la décision des instances nationales, et de Monseigneur Emmanuel Lafont l’évêque de Guyane. Une décision définitive sera annoncée la semaine prochaine.