Déconfinement : "pas de reprise de cours le 11 mai" confirme Alain Ayong Le Kama le recteur de Guyane

La voix du recteur était très attendue. La plus haute autorité académique devait enfin se prononcer sur la rentrée du 11 mai. Pas de révélations fracassantes, ni de poussée autoritaire, la décision de la reprise des cours est soumise aux décisions des élus.



Marie-Claude Thébia •

Alain Ayong Le Kama, Recteur de l'académie de Guyane invité du Guyane soir.

Toute la semaine, Alain Ayong Le Kama a enchaîné les consultations avec les personnels des établissements scolaires, les élus et autorités préfectorales et sanitaires de Guyane. Le recteur de l'Académie Guyane devait se prononcer à l’issue de ces rencontres afin de faire le point sur la reprise ou non de la scolarité sur le territoire. Fin du suspens, certes, mais l’incertitude demeure. Sans surprise, les conditions n'étant pas réunies, Alain Ayong Le Kama démontre qu'il n’ira pas à contre-courantCe mercredi, le protocole sanitaire a été dévoilé par le ministère de l’Education nationale. Il pose les bases de protection pour une école réussie en temps de coronavirus. La question des masques pour tous notamment est posée. Le recteur annonce queQuant au reste du protocole sanitaire, pas de commentaire, il devrait être suivi à la lettre quand les conditions seront réunies. En clair, la rentrée des classes, se feraPas de rentrée donc le 11 mai dans les établissements scolaires de Guyane. L’incertitude demeure quant à la date effective de reprise des cours. En attendant aucune indication sur les examens à venir : le baccalauréat, le brevet des collèges tous deux sensés être en contrôle continu et le bac de français pour les premières dont l’oral reste prévu fin juin.