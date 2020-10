Découverte de la maison de la Mémoire et des Cultures de la Guyane à Rémire-Montjoly

La maison de la Mémoire et des Cultures de la Guyane situé à Remire Montjoly sera bientôt inauguré officiellement. Les archives territoriales ont déménagé vers leur nouveau lieu de stockage, au centre de conservation des archives territoriales et des collections.

Jocelyne Helgoualch •

La maison de la Culture et des Mémoires de la Guyane • ©Jocelyne Helgoualch

La salle de lecture a ouvert ses portes au public cette semaine

La salle de lecture déjà investie par les chercheurs et les enseignants • ©Jocelyne Helgoualch

Il y a eu un grand travail de classement et d’inventaire. On va pouvoir avoir accès à des documents dont on connaissait l’existence mais on ne savait pas très bien où ils étaient. Ça sera beaucoup plus facile les retrouver maintenant et les utiliser. Régine Alexandre, docteur en géographie

On prépare ce déménagement depuis 3, 4 ans. On avait quelques craintes car un déménagement pour les archives, c’est toujours un peu dangereux car on peut perdre des documents. Dans les archives de Guyane, il y a beaucoup de documents encore non classés. On a été très attentif à repérer les fonds, à les classer et à les transporter sans risques. Beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les archives nationales d’Outre-mer à Aix en Provence (les archives de l’ancienne administration centrale chargée des colonies) mais il y a beaucoup de documents très intéressants ici en Guyane. Notre travail, c’est de classer les fonds, les inventorier car nous avons beaucoup de retard et aussi les numériser pour à terme les mettre en ligne. Georges Rech, le Directeur des Archives Territoriales de Guyane

Les archives territoriales • ©Jocelyne Helgoualch



Dans les étages, sont stockés les 4 kilomètres d’archives retraçant l’histoire de la Guyane. Les plus anciens documents datent de 1689

L'atelier de restauration et de reliure • ©Jocelyne Helgoualch

C’est beaucoup plus simple et plus pratique et ça permet d’avoir un espace dédié à la reliure, un espace pour la restauration et un autre pour la dorure. Véronique Endrivet, relieuse restrauratrice

