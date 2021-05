Défilé du 1er mai respecté par l'UTG

FM/PC/CL •

De la centrale UTG à la digue Ronjon à la Place Léopold Héder devant la Préfecture, une soixantaine de personnes ont défilé hier matin sous la bannière de l’UTG pour la fête des travailleurs. Ils réclamaient, plus de liberté, plus de travail, plus de sécurité, plus de protection des biens et des personnes et plus de respect pour l'action syndicale.

L'année dernière, en raison de la crise sanitaire, il n’y avait pas eu de manifestation pour le 1er mai. Défiler c'est aussi se souvenir que des militants se sont battus pour l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et c'est aussi donner l'exemple aux jeunes.

Le reportage de Franzt Montauban et Karl Constable