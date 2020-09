Des écuries à l'emploi : 18 salariés recrutés pour un chantier d'insertion au centre équestre des sources à Montsinery

Le parc équestre des sources à Montsinery Tonnegrande a embauché 18 salariés en chantier d’insertion. Ils ont tous en commun un parcours professionnel fait de petits boulot. Le chantier d'insertion leur offre un panel d'activités: le centre équestre, l'accueil en gite et les espaces verts.

le chantier d’insertion leur permet de remettre le pied à l’étrier dans le monde du travail. Mathieu Pepin-Lehalleur, un des encadrants techniques des écuries des sources.

J’ai principalement fait du travail au noir dans les espaces verts, la charpente. J’ai entendu parler de ce chantier d’insertion et je me suis dit pourquoi pas et jusqu’à maintenant ça se passe bien. On peut passer le permis B et même si je suis déjà bon en espace vert, il y a des choses que je ne connais pas et avec les autres collègues, j’apprends d’autres bons plans ; On gagne en expérience. Joan Mozar, salarié au centre équestre des sources

J’avais envie de faire une formation agricole mais je ne sais pas encore, je vais voir. C’est bien de travailler plutôt que de rester à la maison. Mère au foyer, c’est bien mais c’est bien de travailler aussi. Sylviane Grand-Villemin salariée au centre équestre des sources

Un moment donné, ils ont été éloignés de l’emploi pour différentes raisons. Certains sont des jeunes qui n’arrivent pas à trouver du travail, ils ont des CAP ou des Bac Pro mais n’ont pas d’expérience et les patrons ne veulent pas les employer faute d’expérience. Il faut commencer un moment et le chantier d’insertion leur permet de remettre le pied à l’étrier dans le monde du travail. Mathieu Pepin-Lehalleur, encadrant technique au centre équestre des sources

J’ai fait le lycée Balata puis le CFA, puis le RSMA où je suis parti en France en formation et depuis 2 ans je suis rentré en Guyane. Je veux avoir plus d’acquis dans de nombreux domaines pour demain, pouvoir être polyvalent. Il faut de l’expérience, c’est ce qui compte sur le chantier, sur le terrain, plus que le diplôme! Stone Wybz, salarié au centre équestre des sources

Ils sortiront avec les pré-requis pour aller dans une formation certifiante. Pour en arriver à ce niveau-là, on travaille en amont les avoirs de base et utilisation des outils. Ça leur donne une expérience mais on va aussi travailler sur tous types de projet d’insertion dans l’optique de l’accès à l’emploi. Mehdi Khodjet El-Khil, administrateur des écuries des sources

Le chantier d'insertion du centre équestre va bien au-delà du simple entretien des écuries ou du gite. Le centre dispose aussi d'une serre. Un groupe travaille sur les plantes de Guyane et apprend aussi la taille et l'entretien des espaces verts. Ce chantier d'insertion est le tout 1er à être mis en place par les écuries des sources. Les salariés peuvent être accompagnés durant 2 ans en contrats renouvelables avant un retour dans le monde du travail ou leur entrée dans une formation qualifiante.