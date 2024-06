Deux élèves guyanaises admissibles à Sciences Po : une fierté pour le lycée Lumina Sophie

Akatia Séverine et Asente Tomania, élèves du lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent-du-Maroni, sont admises à Sciences Po Paris après un parcours d'excellence. Retour sur leur réussite et les efforts de l’établissement pour promouvoir l’éducation.

Le lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane est en fête. Deux de ses élèves, Akatia Séverine et Asente Tomania, ont été admises à Sciences Po Paris, l'une des institutions les plus prestigieuses de France. Cette réussite est le fruit de plusieurs années d'efforts intenses et de dévouement, tant des élèves que de leurs enseignants.

Un programme d'excellence

Benjamin Donzac, professeur d'histoire-géographie et coordonnateur des ateliers Sciences Po, explique :

Benjamin Donzac, professeur et coordonnateur des ateliers Sciences Po, fier des succès de ses élèves. • ©Eric LEON Depuis plus de dix ans, nous préparons nos élèves à ce concours prestigieux via la Convention d'éducation prioritaire (CEP) en partenariat avec Sciences Po Paris." Chaque mercredi après-midi, les élèves volontaires suivent des sessions intensives. Cette année, parmi les neuf candidats initiaux, cinq ont été admissibles à l'oral et deux ont été admises. Cela porte à vingt-huit le nombre de nos élèves ayant intégré Sciences Po depuis 2011

Les témoignages des lauréates

Akatia Séverine, l'une des lauréates, raconte :

Akatia Séverine, passionnée par la politique et les relations internationales, se prépare à intégrer le campus de Reims de Sciences Po Paris. • ©Eric LEON Mes parents ont toujours été impliqués politiquement, ce qui m’a inspirée à suivre cette voie.

Akatia aspire à intégrer des institutions internationales comme l’ONU ou l’Union européenne pour renforcer les liens entre la Guyane et ces organismes. "Je suis très motivée par l'éducation et je crois en son pouvoir d’émancipation," confie-t-elle.

De son côté, Asente Tomania se distingue par sa détermination à surmonter les défis.

Asente Tomania, originaire d'Apatou, fière de son admission à Sciences Po Paris après un parcours scolaire exemplaire. • ©Eric LEON Venir à Saint-Laurent-du-Maroni depuis Apatou tous les jours était difficile, mais cela m’a appris à surmonter les obstacles

Explique-t-elle. Première de sa famille à s’engager dans des études supérieures, Asente souhaite aider les autres et pourrait se tourner vers une carrière politique en Guyane, voire devenir mairesse d'Apatou.

Moncef M'Haouech, proviseur du lycée depuis 2022, souligne l'importance du soutien scolaire :

Monsef M'Haouech, proviseur du lycée Lumina Sophie, félicite les élèves pour leur réussite exceptionnelle. • ©Eric LEON Nous avons renforcé l'encadrement pour aider nos élèves à préparer des concours prestigieux. Voir deux de nos élèves admises est une grande fierté pour notre établissement.

Le proviseur met également en avant le rôle crucial des enseignants dévoués, tels que Benjamin Donzac, dans la réussite de ces élèves.

Un engagement continu

Le lycée Lumina Sophie compte poursuivre sur cette lancée. "Nous sommes déterminés à amplifier ce dispositif et à élargir nos partenariats avec d'autres grandes écoles pour continuer à viser l'excellence," affirme Monsef Mawech. Le proviseur espère que le succès de Séverine et Tomania inspirera d'autres élèves, en particulier les filles, à poursuivre leurs ambitions académiques et professionnelles.

L'histoire d'Akatia et d'Asente est une source d'inspiration pour toute la communauté de Saint-Laurent-du-Maroni et au-delà. Leurs réussites montrent que, malgré les défis géographiques et sociaux, la persévérance et le soutien adéquat peuvent mener à des réalisations exceptionnelles. Leur exemple incarne la devise de leur lycée : viser haut et ne jamais abandonner.