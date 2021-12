Devenir propriétaire : les clés pour y arriver avec l’Adil

Posséder sa propre maison, un rêve pour certains. C’est la 5ème édition de la semaine de l’accession organisée par l’Adil. Au programme, la location-accession, ou encore l’achat d’un terrain en vue de construire. Des conférences, des débats, des conseils juridiques pour enfin devenir propriétaire.

Acheter une maison, ou un appartement, c’est un projet marquant dans une vie. On se pose mille questions, avant de se lancer dans cette aventure qui peut devenir un parcours du combattant. Acheter, dans le neuf, dans l’ancien. Si les logements classiques vous paraissent hors de prix, ne désespérez pas, les bailleurs sociaux et certains promoteurs proposent parfois à la vente des biens à prix abordables, encore faut-il avoir la bonne information. L’Adil Guyane propose une semaine consacrée à l’accession.

La location-accession : la solution pour les ménages les plus modestes

Mercredi matin, vous pourrez à la Cacl (communauté d’agglomération du centre littoral), en savoir plus sur la location accession. Ce système permet à des ménages modestes d’accéder à la propriété. L’achat de ce type de bien, est plus bas que les coûts normaux du marché.

Mercredi après-midi, dès 15h c’est à l’éco-quartier de Rémire Montjoly, qu’une visite sur site pourra expliquer en direct ce qu’est l’achat d’un terrain en vue de construire. C’est le système le plus prisé par les foyers guyanais (selon l’Adil, l’agence d’information sur le logement de la Guyane)

Les clés de l’accession à la propriété

Jeudi c’est à la mairie de Cayenne, dès 17h, que les clés de l’accession à la propriété seront révélées.

Tout un chacun peut théoriquement accéder à la propriété. Mais il faut être vigilant, et bien informé, pour faire le choix qui sera en adéquation avec son projet. Par exemple, les frais de notaire, sont réduits quand on achète dans le neuf, pour l’achat d’un bien ancien il ne faudra pas oublier les frais de notaire. CEla représente entre 8 et 10% du coût de l’acquisition.

Comment concrétiser son projet ?

Les étapes cruciales à franchir pour réussir à concrétiser son projet.

Etablir le budget, bien choisir son projet immobilier en fonction de ses besoins et de sa capacité de remboursement. Le nerf de la guerre reste toujours le financement. De nombreuses aides existent, le prêt à taux zéro, les aides de la CTG, (Collectivité territoriale de Guyane), ou encore celles d’Action Logement.

Une semaine pour informer les primo-accédants, sur toutes les possibilités pour enfin devenir propriétaire. Tous les ateliers sont soumis à une inscription au préalable, mais les conseillers de l’Adil reçoivent toujours sur rendez-vous, en dehors de cette semaine spécifique.

