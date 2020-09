Education : le retour des élèves sous protocole sanitaire dans les écoles de Guyane

C’est un grand jour pour les 382 élèves de l'école maternelle Emile-Gentilhomme à Rémire-Montjoly. C'est le jour de la rentrée des classes sous protocole sanitaire.

Il faut rassurer les enfants et rassurer les parents. Il y a le protocole qui est établi, les gestes barrières qu’il faut respecter, le lavage des mains obligatoire, le port du masque pour tous les adultes. Voilà, la rentrée c’est parti ! Les enfants resteront toute la journée avec leurs camarades de classe. Pour la récréation, ils seront dans leur zone avec leur enseignant, pour les repas, avec les ATSEM toujours dans leur zone. Les enfants ne se mélangent entre les classes. Sandra Thomas, directrice de l'école Emile-Gentilhomme

Des pleurs, beaucoup de pleurs mais c’est normal ! Ça fait 6 mois que mon fils est à la maison mais il faut y aller. Un père de famille

Ça se passe très bien et s’il y a quelque chose, les enseignants nous le diront. On a toujours un suivi et dans l’ensemble, c’est que du bonheur. Un père de famille

Il était temps ! Ça fait du bien qu’il retrouve une vie sociale, ça fait du bien aux enfants et aux parents Une mère de famille

C’est compliqué, on est obligé de faire avec la crise. Nous, les parents, on ne nous rien dit, on aurait aimé avoir une réunion avant la rentrée. J’espère que tout va bien se passer. Un mère de famille

