Festival ALIMENTERRE 2021 : aider des femmes enceintes des quartiers défavorisés à mieux se nourrir

En Guyane le Festival ALIMENTERRE 2021 a démarré le 15 octobre. Cette année, trois associations se sont mobilisées pour apprendre à des femmes enceintes des quartiers informels à mieux se nourrir. Les collectes de fruits et légumes organisées sur les marchés sont suivis d'ateliers cuisine.

Lindy Nedan/Catherine Lama •

En 2020, des puéricultrices de l'hôpital de Cayenne ont fait le constat que 81% des femmes qui venaient accoucher souffraient de carences du fait de la malnutrition. Une conséquence directe de la précarité vécue par une grande partie de ces parturientes. Aussi ce week-end, dans le cadre de la semaine de la dénutrition (autrement dit de la malnutrition), les légumes récoltés au marché des producteurs ont servi à animer un atelier dédié aux femmes enceintes en situation précaire.

Le stand de récup'bouffe au marché des producteurs à Cayenne • ©Récup'bouffe

Trois associations, Récup'bouffe Guyane, Terra da Dança et les Frères de la Krik sont mobilisées aux côtés de 3 nutritionnistes de l'hôpital de Cayenne sur cette opération. Une partie des fruits et légumes est distribuée aux personnes dans le besoin et une autre sert à la tenue d'ateliers de cuisine à destination de femmes enceintes

Atelier nutrition du festival alimenterrre à Rémire • ©Lindy Nedan

Laura Bury, diététicienne au Centre hospitalier de Cayenne est à l'origine de ce projet et explique sa démarche :

Lorque l'on est enceinte le foetus qui se développe a besoin de micro nutriments pour pouvoir se développer correctement et impacter directement la croissance de l'enfant d'où l'importance d'une bonne alimentation...



Et d'ajouter qu'il est possible de bien s'alimenter avec des produits simples, du quotidien, des faire des préparations calibrées avec des fruits, des légumes pour que l'enfant en gestation en profite au mieux et récupère les micro nutriments essentiels à son bon développement.

Faire bien avec des produits simples • ©Lindy Nedan

Plus d’une trentaine de participantes étaient présentes pour ce premier atelier culinaire, au jardin du bonheur à Rémire-Montjoly, des femmes, des mères, qui n’ont pas l’habitude qu’on leur porte de l’attention.

Ce collectif d’associations va multiplier ces moments de partage et de bien-être jusqu'à la fin du mois de novembre dans le cadre de la 15e édition du Festival ALIMENTERRE.